США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией 26 января, 17:35 ЧВК Вагнер возглавляет Евгений Пригожин (крайний слева), являющийся приятелем Владимира Путина (Фото:REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo)

США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов.

По словам министра финансов США Джанет Еллен, новые санкции еще больше ударят по возможности российского диктатора Владимира Путина поддерживать российскую армию.



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«Поскольку санкции и экспортный контроль против России, введенные международной коалицией, продолжают доставлять неприятности, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку — в частности, через жестокую группу Вагнер — для продолжения своей несправедливой войны против Украины. Сегодняшние расширенные санкции против ЧВК Вагнер, а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, способствующих российскому военному комплексу, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину», — сказала Еллен.

ЧВК Вагнер, которую возглавляет приятель Путина Евгений Пригожин, принимает участие в поддерживаемых Кремлем боевых операциях не только в Украине, но и во всем мире, отметили в Минфине США.

Ведомство подчеркнуло, что ЧВК Вагнер несет ответственность за нападения, насилие, похищение и принудительное перемещение людей, нападения на школы, больницы, религиозные места или места, где гражданские лица ищут убежище.

По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тыс. наемников на войну против Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что из этого количества 10 тысяч являются контрактниками, а остальные завербованы в российских тюрьмах заключены.

Он также отмечал, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

