«Ключевой компонент» войны. Разведка Британии назвала количество «вагнеровцев» на фронте в Украине 20 января, 09:34 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

По данным британской разведки, на войне России против Украины находятся до 50 тысяч российских захватчиков из ЧВК Вагнера, которые стали «ключевым компонентом украинской кампании».

Об этом в пятницу, 20 января, сообщило Минобороны Британии в Twitter.

В ведомстве отметили, что 27 декабря 2022 года в России официально зарегистрировали Группу Вагнера как юридическое лицо. По законодательству страны-агрессора, частные военные компании остаются незаконными, поэтому «вагнеровцы» назвали своей основной деятельностью «консультирование по вопросам управления».

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Как сообщает Минобороны Британии, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал своих боевиков через завышенные государственные контракты, заключенные с другими его компаниями. А официальная регистрация должна максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше легитимизировать «вагнеровцев».

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Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится усилить свое влияние в окружении российского диктатора Владимира Путина. По его словам, с этим связаны и безуспешные усилия Пригожина по захвату Бахмута в Донецкой области.