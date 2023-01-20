США на следующей неделе объявят ЧВК Вагнер международной преступной организацией — Reuters 20 января, 21:14 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

США на следующей неделе введут дополнительные санкции против кремлевской ЧВК Вагнера. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 20 января, со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Обновлено в 21:30. Информацию официально подтвердил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, Министерство финансов США объявит ЧВК Вагнер «влиятельной транснациональной преступной организацией». Это позволит заморозить любые активы Вагнера в США и запрещает американским гражданам предоставлять боевикам любые средства, товары или услуги.



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«Мы дадим сигнал всем компаниям, которые рассматривают возможность поддержки Вагнера: это преступная организация, которая массово совершает преступления и нарушает прав человека, и мы будем неустанно… находить, разоблачать и преследовать тех, кто помогает Вагнеру», — подчеркнул представитель администрации президента США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что ЧВК Вагнера нужно признать террористической организацией за зверства в Украине и многочисленные преступления в африканских странах.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что хозяин Вагнера, олигарх Евгений Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК в Украине.

Согласно оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины.