Круги ада и роль Вагнера. Зачем Путину нужен Пригожин и где он его использует 25 января, 19:03

Я обращал бы внимание не на то, как усиливается или теряет позиции Пригожин, а на то — где его сегодня использует Владимир Путин

Когда я читаю многочисленные аналитические тексты и репортажи, которые посвящены усилению и ослаблению роли основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, возможностям самих «вагнеровцев» после войны, роли «радикалов» в российской общественной и политической жизни, я немедленно вспоминаю «Самооборону Крыма», — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Потому что в недолгом существовании этой «общественной инициативы», как в капле воды, отразилась вся история «частной военной компании».

На первом этапе процесса оккупации Крыма Владимиру Путину, российским спецслужбам и армии, похоже, просто не хотелось выступать от собственного имени. Были сомнения относительно эффективности и результативности очередной «спеоперации», и в случае провала Кремль, вероятно, собирался возложить ответственность на местных агентов. Уже потом, когда стало ясно, что процессы продолжаются успешно, на сцене появляются уже не «бойцы «Самообороны Крыма», а «вежливые зеленые человечки», которые, впрочем, не спешат признать себя теми, кем они являются на самом деле — российскими военнослужащими. И, наконец, когда процесс оккупации сменяется процессом аннексии, лично Путин признает, что всю «операцию» проводили российские Вооруженные силы.

Пригожин может позволить себе то, что не могут позволить себе российские военкомы

«Вагнер» — ровно такая же декоративная структура, уверен, как и «Самооборона Крыма», а Евгений Пригожин — такой же самостоятельный «политик», как, например, Сергей Аксенов. Перед Пригожиным, вероятно, была поставлена совершенно конкретная задача — действовать там, где российские силовые структуры и спецслужбы не хотят светиться. Именно поэтому роль ЧВК «Вагнер» так велика в региональных конфликтах вдалеке от России — в Центральноафриканской Республике, Судане, Мали. И именно поэтому Пригожин может позволить себе то, что не могут позволить себе российские военкомы — вербовать заключенных в качестве «пушечного мяса» с одной-единственной и вполне логичной целью — не дать украинским военным расслабиться в ситуации, когда генералы заняты обучением новых мобилизованных и сочинением планов нового наступления на украинские земли. И, нужно признать, с этой задачей «вагнеровцы» справляются. Когда говорят об огромных потерях этой «частной компании», то забывают, что в этих потерях — весь смысл. Пригожин не думает о потерях, уверен, он думает об исполнении поручения.

Могут возразить, что если бы Пригожин не был бы влиятелен, он не мог бы себе позволить нападок на высокопоставленных чиновников — министра обороны России Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова или губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Однако показатель влиятельности — это не экспрессивность, а результативность нападок. Чиновники, которые сталкиваются с критикой Пригожина, ее попросту не замечают, их аппаратный вес не уменьшается. По большому счету, Шойгу, Герасимов и Беглов, с одной стороны и Пригожин с другой — это разные «круги ада», и тот круг, в котором кипятится Пригожин, никак не может повлиять на судьбу обитателей ближнего круга назначенцев Владимира Путина. К тому же способность критиковать чиновников должна подтвердить именно легенду «частной компании», хотя при этом все прекрасно понимают, что «Вагнер» — это продолжение спецслужб.

Так что я обращал бы внимание не на то, как усиливается или теряет позиции Евгений Пригожин. Я бы обращал внимание на то, где его сегодня использует Владимир Путин. Не только в Соледаре или Бахмуте. Как раз на этой неделе правительство африканской страны Буркина-Фасо, стратегически важного государства с точки зрения французского военного присутствия в конфликтных зонах, заявило о прекращении сотрудничества и выводе французских военнослужащих. Президент соседней Ганы Нано Акуфо-Аддо еще в декабре прошлого года, на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном утверждал, что «Вагнер» уже обосновался в Буркина-Фасо. «Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе. Буркина-Фасо договорилась нанять группировку „Вагнера“ и сделать то, что сделала Мали», а взамен, «я полагаю, им выделили шахту на юге Буркина-Фасо, То, что эти люди действуют на нашей северной границе, вызывает у нас в Гане особую озабоченность», — сказал он.

Теперь и в Уагадугу не скрывают своих связей с Москвой. Новость о выводе французских войск появилась вскоре после встречи российского посла в Буркина-Фасо Алексея Салтыкова с премьер-министром Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой. А после дипломатов в Африке, как правило, появляются российские «наемники». И это и есть ответ на вопрос, зачем такие, как Евгений Пригожин, вообще нужны Владимиру Путину. Сегодня — «Самооборона Крыма», потом — Донбасса, ЦАР или Мали, а теперь еще и «Самооборона» Буркина-Фасо. И всюду — убийства, издевательства, изнасилования, грабежи, за которые российская власть как бы никакой ответственности не несет.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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