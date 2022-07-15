Большой страх Лукашенко. Зачем КГБ Беларуси новые жесткие полномочия — советник Тихановской 15 июля, 16:17 Белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет предоставить КГБ возможность ограничивать право на выезд из страны, чтобы создать новый железный занавес (Фото:mogilevnews.by)

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в эфире Радио НВ рассказал, зачем белорусский диктатор Александр Лукашенко предоставил КГБ Беларуси новые жесткие полномочия.



Отвечая на вопрос, зачем в парламенте Беларуси зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить КГБ возможность ограничивать право выезда граждан сроком до шести месяцев, Вячорка подтвердил, что это «это железный занавес, как во времена Холодной войны».

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«Лукашенко очень боится, что люди, которые очень много знают, очень близки к специальным структурам, военным, чиновникам, которые знают обо всех преступлениях лукашенковского режима, будут выезжать и переходить на сторону народа», — пояснил советник Тихановской.

По его словам, ранее Лукашенко считал, что "достаточно выбросить Тихановскую из страны и вся революция остановится". Однако этого не произошло, а все выехавшие создали BYPOL — организацию бывших силовиков, которая сейчас стала главной демократической специальной службой белорусской оппозиции.

«И после начала войны уехало много офицеров, рассказывающих о реальных настроениях. Поэтому для него сейчас очень важно изолировать всех, кто в Беларуси, чтобы информация не выплывала, разделить тех, кто в стране остается, и уехавших, чтобы мы имели меньшее влияние и чтобы люди, которые в стране, чувствовали себя всегда в опасности, как в плену, захваченными, зависимыми. У него такой фантомный страх, что как только будут какие-то триггеры, начнутся процессы в обществе, снова возобновятся протесты и Тихановская и остальные вернутся. Поэтому сейчас для него это вопрос границы, изоляции стоит очень остро», — рассказал Вячорка.

После состоявшихся 9 августа 2020 года президентских выборов в Беларуси в стране начались массовые протесты.

Митингующие протестовали против фальсификаций результатов выборов и требовали отставки Александра Лукашенко, единолично руководящего страной 27 последних лет.

Многие протестующие подверглись преследованиям, десятки тысяч были задержаны. С начала протестов 702 человека признаны политзаключенными по состоянию на 28 сентября 2021 года. Также в Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков. Семь из десяти популярнейших белорусских Telegram-каналов считаются экстремистскими.

По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, с конца 2020 года протесты перешли в подпольную борьбу.

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