"Были неизбежными": Путин прокомментировал псевдовыборы в ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "выборы" на оккупированных территориях Донбасса были "неизбежными".
Об этом российский президент сказал по итогам визита в Сингапур, сообщает УНИАН.
"Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих "выборов" (в ОРДЛО), мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело... Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организует подобные преступления? Конечно, (выборы) были неизбежны", - сказал Путин.
Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.
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Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На песевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.
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