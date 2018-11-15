"Были неизбежными": Путин прокомментировал псевдовыборы в ОРДЛО

Путин заявил, что фейковые выборы в Донбассе были "неизбежными"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "выборы" на оккупированных территориях Донбасса были "неизбежными".

Об этом российский президент сказал по итогам визита в Сингапур, сообщает УНИАН.

"Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих "выборов" (в ОРДЛО), мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело... Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организует подобные преступления? Конечно, (выборы) были неизбежны", - сказал Путин.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.

Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На песевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.