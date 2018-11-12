12 ноября 2018, понедельник

Псевдовыборы в ОРДЛО: победу "нарисовали" Пушилину и Пасечнику

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Стали известны

Стали известны "результаты" псеводовыборов в ОРДЛО

На "выборах" главы так называемой "ДНР" победил нынешний главарь "республики" Денис Пушилин, якобы набрав 60,9% голосов избирателей по итогам "обработки" 97,52% бюллетеней.

Об этом на брифинге объявила "глава ЦИК ДНР" Ольга Позднякова.

На "выборах" главы " ЛНР" лидирует Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,4% голосов по итогам "обработки" 96% бюллетеней, заявила "глава ЦИК ЛНР" Елена Кравченко.

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На псевдовыборах в "парламент ДНР" проходят "общественные движения" Донецкая Республика, якобы набрав 72,74%, а Свободный Донбасс - 25,56%.

На псевдовыборах в "парламент ЛНР" 74,13% получило возглавляемое Пасечником движение Мир Луганщине. Также в выборах участвовал Луганский экономический союз, у которого якобы 25,05%.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.

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По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. 

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