Квин рассказала, когда в Украину может приехать новый посол США 2 мая, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:sk.usembassy.gov)

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что новый американский посол прибудет в Украину сразу после назначения.

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«Как только Сенат утвердит ее кандидатуру, она прибудет в Украину… Я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться скоро», — сказала Квин, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга во Львове.

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27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом в Украине.

Решение Байдена анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 24 апреля.

Сейчас Бринк занимает должность посла США в Словакии. До этого она была старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин.

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