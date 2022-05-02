Квин рассказала, когда в Украину может приехать новый посол США

2 мая, 17:13
Цей матеріал також доступний українською
Бриджит Бринк (Фото:sk.usembassy.gov)

Бриджит Бринк (Фото:sk.usembassy.gov)

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что новый американский посол прибудет в Украину сразу после назначения.

Война России против Украины — главные события 2 мая

«Как только Сенат утвердит ее кандидатуру, она прибудет в Украину… Я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться скоро», — сказала Квин, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга во Львове.

Видео дня
https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/2247445952071335

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом в Украине.

Читайте также:

С 2019 года Бриджит Бринк работает послом США в Словакии (Фото:U.S. Embassy Slovakia via Facebook) Работала на Балканах и в Грузии. Что важно знать о Бриджит Бринк — дипломате с 25-летним опытом, которая будет послом США в Украине

Решение Байдена анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 24 апреля.

Сейчас Бринк занимает должность посла США в Словакии. До этого она была старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

https://www.youtube.com/embed/6uNcdpKepR4

Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Конгресс США Посольство США в Киеве Украина-США Посольство США в Украине Кристина Квин Бриджит Бринк Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X