Байден направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине 27 апреля, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:US Embassy in Slovakia)

Американский президент Джо Байден официально номинировал Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом в Украине.

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Решение Байдена назначить Бринк послом США в Украине анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 24 апреля.

Сейчас Бринк занимает должность посла США в Словакии. До этого она была старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора.

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