Байден направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине
Бриджит Бринк (Фото:US Embassy in Slovakia)
Американский президент Джо Байден официально номинировал Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.
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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом в Украине.
Решение Байдена назначить Бринк послом США в Украине анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 24 апреля.
Сейчас Бринк занимает должность посла США в Словакии. До этого она была старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.
Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора.
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