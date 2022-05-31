«Наш приоритет — помочь Украине защититься». Новый посол США Бриджит Бринк начала работу в Киеве: что важно о ней знать 31 мая, 09:04 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (слева) и ее предшественница, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:U.S. Embassy Ukraine via Twitter)

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк начала работу в Киеве. Она возглавила дипмиссию в украинской столице после трех лет отсутствия посла США.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Бринк прибыла в Киев 29 мая. Она уже вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины, а в центре Киева почтила память тех, кто погиб, защищая Украину.

Видео дня

«Наш первоочередный приоритет — помочь Украине защититься. В этот День памяти [отмечается в США 30 мая] я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину», — написала Бринк в Twitter 30 мая.



НВ рассказывает главное, что важно знать о Бриджит Бринк, которая до назначения в Украину была послом США в Словакии.

Образование в США и Европе

Бриджит Бринк родилась в Мичигане, однако степень бакалавра политических наук получила в Кеньон-колледже, старейшем частном колледже штата Огайо.

Впоследствии она также окончила две магистратуры (в области международных отношений и политической теории) в столице Великобритании, в престижной Лондонской школе экономики.

Кроме английского, дипломат говорит на русском, сербском, а также базовом грузинском и французском языках.

26-летняя дипломатическая карьера в Госдепартаменте США

Последние 26 лет Бринк строит карьеру профессионального дипломата в Госдепартаменте США, куда впервые пришла в 1996 году.

Впоследствии ей пришлось работать в самых непростых американских дипмиссиях в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

Так, свое первое назначение за рубеж Бриджит Бринк получила в посольство США в Белграде (сейчас Сербия), где работала сотрудником политического и консульского отдела в 1997—1999 годах, в разгар пылающей на Балканах войны.

«Я начинала свою карьеру на Балканах в 1990-х. Опыт, который я получила там, помог мне увидеть, как быстро общественный порядок может рухнуть, что приведет к войне, — рассказывала впоследствии Бринк в одном из интервью. — Это научило меня тому, что наши демократические системы хрупки и требуют как правительства, которое представляет все население страны и работает для него — а не только власть избранных, — так и активного и информированного населения». По словам дипломата, опыт работы в Сербии вселил в нее «глубокую и стойкую веру в важность свободной прессы, сильного гражданского общества и демократической системы, основанной на верховенстве закона».

После Сербии Бринк была назначена сотрудницей американского посольства на Кипре, где работала до 2002 года.

После этого Бринк несколько лет провела в должности специального помощника заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам. В этой роли она курировала вопросы внешнеполитических отношений Вашингтона с южноевропейскими государствами.

В 2005—2008 годах дипломат возглавляла политико-экономический отдел посольства США в Тбилиси (Грузия), войну с которой в 2008 году как раз развязала Россия.

После этого Бриджит Бринк на несколько лет возвращалась в Вашингтон, где была назначена замдиректора департамента по делам Южной Европы в Госдепе США. В этот же период, когда президентом США был Барак Обама, она вошла в состав Совета национальной безопасности как координатор развития отношений Вашингтона со странами Эгейского моря и Южного Кавказа (Турция, Греция, Кипр, Грузия, Азербайджан, Армения).

В 2011 году Бринк снова вернулась в Грузию — теперь уже в качестве заместителя главы дипмиссии США в Тбилиси. Затем ее перевели на аналогичную должность в американское посольство в Ташкенте (Узбекистан), где Бринк работала в 2014—2015 годах. Из Узбекистана дипломат уехала в 2015 году, когда ее назначили замом помощника американского госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии. В этой роли она отвечала за проблематику затяжных конфликтов в Европе, а также отношений США с Восточной Европой и странами Кавказа.

Посол США в Словакии

Наконец, в мае 2019 года Бриджит Бринк была впервые назначена послом США — Дональд Трамп отправил ее представлять Америку в Словакии. До момента назначения главой дипмиссии в Украине Бринк в Братиславе.

Еще задолго до назначения американским послом в Словакию она активно поддерживала вступление этой страны в НАТО в 2002—2004 годах (Словакия стала членом Альянса 29 марта 2004-го). Бринк также отмечала, что укрепление трансатлантических связей было одним из фокусов всей ее карьеры.

«Американцы и европейцы более семидесяти лет работали над созданием этого демократического союза ценностей. Это открыло беспрецедентную эру мира, стабильности и процветания по обе стороны Атлантики», — высказывалась она о НАТО, называя своей главной целью в должности посла в Словакии «желание укрепить эту связь и донести важность [трансатлантических] отношений до наших словацких партнеров в правительстве и словацкой общественности».

В одном из интервью словацкой прессе Бриджит Бринк не поскупилась на комплименты Братиславе, рассказав, что ее родной город в Мичигане намного меньше столицы Словакии, которую она назвала «фантастическим городом». В его окрестностях дипломат охотно совершала пешеходные и велопрогулки, а такде облюбовала словацкие национальные парки и катание на лыжах в местных горах.

Назначение в Украину после трехлетнего отсутствия посла США

Должность посла США в Украине была вакантной три года — после того, как Дональд Трамп в мае 2019-го отозвал Мари Йованович с должности главы дипмиссии в Киеве из-за клеветы своего скандального адвоката Руди Джулиани.

В этот период американскую дипмиссию возглавляла Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине. До нее в аналогичной роли некоторое время работал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Промедление с назначением посла в Украине опытные американские дипломаты и специалисты в сфере отношений с Восточной Европой считали серьезным промахом администрации Байдена. Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине, в комментарии Foreign Policy называл эту ошибку Белого дома «непростительной».

7 декабря 2021 года стало известно, что президент США Джо Байден может в ближайшее время назначить Бриджит Бринк американским послом в Украине.

Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк в конце января 2021 года. Эту информацию подтверждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вторжение России в Украину затормозило процесс, американская дипмиссия была переведена во Львов, а затем и вовсе покинула Украину.

Наконец, 24 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Байден готов назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. Блинкен напомнил, что она имеет «большой опыт работы в этом регионе», а в Госдепе США добавили, что Бринк «уникально подходит для этого момента в истории Украины». Тогда же Блинкен лично заверил Зеленского, что американские дипломаты готовы вернуться на работу в Украину.

25 апреля президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

Посол Бринк была назначена президентом Байденом послом США в Украине 25 апреля 2022 года, утверждена единогласно Сенатом США 18 мая 2022 года и прибыла в Киев 29 мая 2022 года", — говорится в биографии Бринк на сайте посольства США в Украине.

18 мая 2022 года посольство США возобновило работу в Киеве. «Мы с гордостью поддерживаем правительство и народ Украины в то время, как они защищают свою страну от жестокой агрессивной войны Кремля.Мы полны решимости противостоять грядущим вызовам. […] Мы подтверждаем нашу приверженность народу и правительству Украины и с нетерпением ожидаем выполнения нашей миссии в посольстве США в Киеве», — заявили в Госдепе США.

В тот же день, 18 мая, Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Бринк, назначив ее американским послом в Украине. 29 мая она прибыла в Киев.

Покидая пост временной поверенной в делах США в Украине, Кристина Квин в прощальном интервью НВ заверила, что новый посол будет эффективным дипломатом в Киеве.

«Я знаю Бриджит около 15 лет, в течение которых мы с ней работали вместе, когда я была в Совете национальной безопасности и в Белом доме. Она потрясающая, энергичная, умная. Она очень проукраинских взглядов, является активной сторонницей Украины и ее западной интеграции. Я думаю, она будет потрясающим послом, и убеждена, что вам понравится работать с ней», — рассказала Квин.

Она также выразила уверенность, что Бриджит Бринк станет «сильным поборником Украины как в контактах с украинскими властями, так и с правительством США». «А еще она действительно прекрасный посредник в плане налаживания связей в американо-украинских отношениях», — резюмировала Кристина Квин.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.