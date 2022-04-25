Визит Блинкена и Остина: дипломаты США возобновят работу в Украине, Байден назначит нового посла 25 апреля, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин, Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото:Офис президента Украины)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.

Блинкен и министр обороны Ллойд Остин отправились в украинскую столицу, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами.

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Находясь в Киеве, Блинкен и Остин встретились также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

По словам чиновника Госдепа, в ходе визита Блинкен также сообщил, что президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.

Блинкен и Остин обсудили намерение администрации Байдена предоставить 713 миллионов долларов дополнительного иностранного военного финансирования, а также поставки недавней военной помощи США и обучение украинских военных.



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