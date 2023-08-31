Большую часть «вагнеровцев» отправят в Африку — ЦНС

31 августа, 14:24
Поделиться:
ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Политическое руководство России, после гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, решило до середины сентября вывезти большую часть «вагнеровцев» в Африку.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, «вагнеровцы» оставят Беларусь и выедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик, поскольку во всех этих странах Россия имеет свои колониальные и геополитические интересы: поддерживает или хунту или мятежников.

Видео дня

Остальные боевики ЧВК Вагнера останутся обучать спецподразделения министерства внутренних дел Беларуси для того, чтобы противодействовать возможному мятежу против самопровозглашенного ее президента Александра Лукашенко. Среди вариантов также — подписание контракта с Минобороны России и участие в войне против Украины.

Читайте также:

Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) В Беларуси обостряется конфликт между сотрудниками МВД и «вагнеровцами» — ЦНС

Ранее в ЦНС сообщали, что за последние три недели более 1500 боевиков отправились в Африку, в которой Россия пытается расширить свое влияние.

После падения самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сообщений о его смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть «вагнеровцев» готовится покинуть Беларусь.

Это зафиксировала также украинская Госпогранслужба.

Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Беларусь Африка Частная военная компания Вагнера Пригожин убит

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X