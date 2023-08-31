Большую часть «вагнеровцев» отправят в Африку — ЦНС 31 августа, 14:24 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Политическое руководство России, после гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, решило до середины сентября вывезти большую часть «вагнеровцев» в Африку.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, «вагнеровцы» оставят Беларусь и выедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик, поскольку во всех этих странах Россия имеет свои колониальные и геополитические интересы: поддерживает или хунту или мятежников.

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Остальные боевики ЧВК Вагнера останутся обучать спецподразделения министерства внутренних дел Беларуси для того, чтобы противодействовать возможному мятежу против самопровозглашенного ее президента Александра Лукашенко. Среди вариантов также — подписание контракта с Минобороны России и участие в войне против Украины.

Ранее в ЦНС сообщали, что за последние три недели более 1500 боевиков отправились в Африку, в которой Россия пытается расширить свое влияние.

После падения самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сообщений о его смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть «вагнеровцев» готовится покинуть Беларусь.

Это зафиксировала также украинская Госпогранслужба.

Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.