В Беларуси обостряется конфликт между сотрудниками МВД и «вагнеровцами» — ЦНС 30 августа, 11:01 Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Беларуси усиливается конфликт между боевиками ЧВК Вагнера и представителями Министерства внутренних дел Беларуси на полигоне Воловщина.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, причиной конфликта стало происхождение наемников, которые являются бывшими заключенными и преступниками, из-за чего сотрудники белорусского МВД отказываются работать с ними.

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«Кровавый подход к выполнению задач которому обучают белорусов, пугает даже «псов режима», — говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что около 50 инструкторов-вагнеровцев покинуло территорию Беларуси. Основным условием выбытия является подписание контракта с МО РФ и продолжение участия в войне с Украиной.

ЦНС сообщает, что за последние три недели более 1500 боевиков отправились в Африку, в которой Россия также пытается расширить свое влияние.

Ранее в Гомельской области Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и боевиками ЧВК Вагнера, которых тогда депортировали из России в Беларусь.

После падения самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сообщений о его смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть «вагнеровцев» готовится покинуть Беларусь.

Это зафиксировала также украинская Госпогранслужба.

Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.