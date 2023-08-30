В Беларуси обостряется конфликт между сотрудниками МВД и «вагнеровцами» — ЦНС
Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Беларуси усиливается конфликт между боевиками ЧВК Вагнера и представителями Министерства внутренних дел Беларуси на полигоне Воловщина.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).
По данным ЦНС, причиной конфликта стало происхождение наемников, которые являются бывшими заключенными и преступниками, из-за чего сотрудники белорусского МВД отказываются работать с ними.
«Кровавый подход к выполнению задач которому обучают белорусов, пугает даже «псов режима», — говорится в сообщении ЦНС.
Отмечается, что около 50 инструкторов-вагнеровцев покинуло территорию Беларуси. Основным условием выбытия является подписание контракта с МО РФ и продолжение участия в войне с Украиной.
ЦНС сообщает, что за последние три недели более 1500 боевиков отправились в Африку, в которой Россия также пытается расширить свое влияние.
Ранее в Гомельской области Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и боевиками ЧВК Вагнера, которых тогда депортировали из России в Беларусь.
После падения самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сообщений о его смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть «вагнеровцев» готовится покинуть Беларусь.
Это зафиксировала также украинская Госпогранслужба.
Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.