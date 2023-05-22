«БНР будет свободной!». Соцсети обсуждают начало боевых действий в Белгородской области

22 мая, 15:19
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Что именно произошло в Белгородской области на самом деле, сказать пока трудно (Фото:Коллаж NV)

Что именно произошло в Белгородской области на самом деле, сказать пока трудно (Фото:Коллаж NV)

В понедельник, 22 мая, в соцсетях появилась информация о начале боевых действий в Белгородской области РФ.

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Среди прочего, сообщалось о рейде проукраинского вооруженного формирования, состоящего из российских добровольцев.

https://twitter.com/legion_svoboda/status/1660554769121812480

В свою очередь местные власти заявили об обстреле целого ряда населенных пунктов области.

Видео дня

https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1660565181414375425
https://twitter.com/small10space/status/1660601841808293888
https://twitter.com/Liveuamap/status/1660609541111726081

Кроме того, были опубликованы видео с бронетехникой, в том числе танком, который штурмует КПП Гайворон, и телом неизвестного в военной форме, который, как утверждается, был ликвидирован из-за того, что пытался оказать вооруженное сопротивление.

https://twitter.com/Gulli_ver_sn/status/1660565959285800960
https://twitter.com/11Knuk123/status/1660592565609963521
https://twitter.com/11Knuk123/status/1660592568021786624
https://twitter.com/666_mancer/status/1660580815296770048
https://twitter.com/wartranslated/status/1660599965205364741
https://twitter.com/NOELreports/status/1660597709353492480
https://twitter.com/operativno_ZSU/status/1660603362151215106

И хотя понять, что именно там происходит, пока довольно сложно, пользователи соцсетей уже вовсю пытаются восстановить по крупицам полную картину, делясь своими предположениями и прогнозами по этому поводу.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/etokotik/status/1660571502763208705
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/potvorno/status/1660593474259808261
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Ранее российские добровольцы уже проводили подобную вылазку в Брянской области, однако ее масштаб с сегодняшним рейдом просто несопоставим.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Белгородская область Добровольцы Рейд Война России против Украины русский добровольческий корпус

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