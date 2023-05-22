«БНР будет свободной!». Соцсети обсуждают начало боевых действий в Белгородской области 22 мая, 15:19 Что именно произошло в Белгородской области на самом деле, сказать пока трудно (Фото:Коллаж NV)

В понедельник, 22 мая, в соцсетях появилась информация о начале боевых действий в Белгородской области РФ.

Среди прочего, сообщалось о рейде проукраинского вооруженного формирования, состоящего из российских добровольцев.

В свою очередь местные власти заявили об обстреле целого ряда населенных пунктов области.

Видео дня

Кроме того, были опубликованы видео с бронетехникой, в том числе танком, который штурмует КПП Гайворон, и телом неизвестного в военной форме, который, как утверждается, был ликвидирован из-за того, что пытался оказать вооруженное сопротивление.

И хотя понять, что именно там происходит, пока довольно сложно, пользователи соцсетей уже вовсю пытаются восстановить по крупицам полную картину, делясь своими предположениями и прогнозами по этому поводу.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Ранее российские добровольцы уже проводили подобную вылазку в Брянской области, однако ее масштаб с сегодняшним рейдом просто несопоставим.