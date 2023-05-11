Reuters узнало, как россияне попадают в добровольческие формирования и воюют в Украине против РФ 11 мая, 12:54 Бойцы РДК во время рейда на территорию России (Фото:Скриншот видео Русский Добровольческий Корпус/Telegram)

Издание Reuters рассказало, как россияне, воюющие в Украине против оккупационной армии РФ и кремлевского режима, попадают в ряды формирования Русский добровольческий корпус.

Журналисты описали историю двух россиян — Данила Югославского и Макса Смита, которые уже выполняют боевые задачи в Украине.

До войны Югославский с 2017 года жил в Испании и работал техническим сотрудником. Он ярый противник российского диктатора Владимира Путина и несколько лет протестовал за честные выборы в РФ, до того, как покинуть страну и переехать в Европу.

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«Когда первая ракета упала на Киев, для меня все изменилось», — рассказал он журналистам перед тем, как пересечь украинскую границу и вступить в ряды РДК, сражаясь на сторону украинской армии.

Смит до войны никогда не держал в руках оружие ив последние годы работал строителем в одной из стран Западной Европы. Родственники в РФ стали называть его нацистом за поддержку Украины.

«Я полностью отказался от той жизни, которая у меня была. Личная жизнь и война — две несовместимые вещи. Я приехал сюда, чтобы полностью отдаться войне», — сказал он в интервью.

В материале говорится, что и Югославский, и Смит попали в Украину из Варшавы. В ряды РДК они решили вступить, увидев на YouTube видео Гражданского совета — группы антипутинских активистов, которые в Польше занимались набором бойцов в РДК.

По их словам, после прибытия в Киев украинские военные провели с ними тест на детекторе лжи, психологическую проверку и более двух месяцев базовой военной подготовки.

Когда в начале апреля Reuters снова поговорило с россиянами они сказали, что скоро отправятся на фронт: Югославский — полевым фельдшером, а Смит — оператором беспилотника. Сооснователь Гражданского совета Денис Соколов подтвердил, что они были отправлены на фронт в прошлом месяце, добавив, что Югославский был ранен в ногу, но он выздоравливает.

Россиянин Соколов в интервью пояснил, что его организация не придерживается никакой ультраправой идеологии и стремится набрать любых бойцов, готовых защищать Украину, добавив, что его цели пересекаются с РДК только в желании сместить диктатора Путина и добиться распада России в ее нынешней имперской форме.

«Русский националист — это не русский фашист. У нас общий враг, и мы должны объединиться», — сказал он.

Reuters не удалось выяснить, как РДК координирует свои действия с украинскими войсками или получает приказы. Однако в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что формирование связано с Интернациональным легионом, где воюют иностранцы. Впрочем, представитель Интернационального легиона заявил, что подразделение не имеет никакого отношения к РДК.

Журналистам удалось выяснить, что Гражданский совет работает с украинским посредником в Варшаве. Он помогал оформлять документы для иностранных добровольцев и сопровождал их до границы, чтобы облегчить ее пересечение.

Посредник отказался назвать свое имя из-за деликатности вопроса, однако Reuters ознакомилось с документом министерства обороны Украины, в котором указана его личность и его роль в наборе добровольцев, а также содержится просьба к польским властям оказать ему поддержку.

Минобороны Украины не ответило на просьбу прокомментировать информацию о зарплате РДК, посреднике и документе. Посольство Украины в Польше и польское правительство также не прокомментировали деятельность Гражданского совета в Варшаве.

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Тогда ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

6 апреля 2023 года бойцы Русского добровольческого корпуса во второй раз проникли в Брянскую область РФ.

Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск.