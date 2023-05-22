Бойцы Русского добровольческого корпуса снова проникли на территорию РФ — видео 22 мая, 11:58 Бойцы РДК в Белгородской области РФ (Фото:Скриншот видео РДК/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, снова проникли на территорию России.

На своей странице в Telegram добровольцы опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях РФ, которые граничат с Украиной.

«Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной. Мы дома, время борьбы за свободу России настало», — говорится в обращениях бойцов.

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Все видео сняты в ночное время.

Добровольцы РДК находятся в населенных пунктах Безлюдовка (Белгородская область РФ), Чуровичи (Брянская область РФ) и Любимовка (Курская область РФ).

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Тогда ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

6 апреля 2023 года бойцы Русского добровольческого корпуса во второй раз проникли в Брянскую область РФ.

Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск.