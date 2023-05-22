Бойцы Русского добровольческого корпуса снова проникли на территорию РФ — видео
Бойцы РДК в Белгородской области РФ (Фото:Скриншот видео РДК/Telegram)
Бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, снова проникли на территорию России.
На своей странице в Telegram добровольцы опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях РФ, которые граничат с Украиной.
«Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной. Мы дома, время борьбы за свободу России настало», — говорится в обращениях бойцов.
Все видео сняты в ночное время.
Добровольцы РДК находятся в населенных пунктах Безлюдовка (Белгородская область РФ), Чуровичи (Брянская область РФ) и Любимовка (Курская область РФ).
Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.
2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».
В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».
В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».
Тогда ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.
6 апреля 2023 года бойцы Русского добровольческого корпуса во второй раз проникли в Брянскую область РФ.
Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск.