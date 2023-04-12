Россияне действительно боятся, что Русский добровольческий корпус пойдет на Москву — военный эксперт

12 апреля, 14:30
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Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) на фоне здания в России (Фото:DR)

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) на фоне здания в России (Фото:DR)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV заявил, что россияне действительно боятся, что Русский добровольческий корпус пойдет на Москву.

«Так и есть. Дело в том, что от северо-восточной точки Украины до Москвы примерно 450 километров, а ширина фронта у нас больше 1200 километров. От Херсона до Купянска расстояние примерно такое, как сгонять в Москву и обратно из Украины. Поэтому россияне прекрасно понимают, что при реальной постановке задачи и выделении сил и средств этот марш-бросок могут выполнить те же российские граждане, которые воюют против российских войск на территории Украины, которыми являются и тот самый корпус», — сказал Свитан Radio NV, отвечая на соответствующий вопрос.

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https://www.youtube.com/watch?v=G_aLYFFgaXE

Военный эксперт отметил, что по дороге от Украины на Москву нет ни одного оборонительного сооружения и россияне «почему-то свято верят в то, что наши войска не смогут пройти эти 450 километров, здесь на машине 7-8 часов, а на хорошей броне где-то за полдня можно быть уже в Москве».

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«Поэтому они пытаются какими-то способами уничтожить инфраструктуру, ведущую к Москве. Но с военной точки зрения это просто детский лепет», — добавил он.

6 апреля 2023 года бойцы Русского добровольческого корпуса во второй раз проникли в Брянскую область РФ.

Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск.

Российский губернатор региона Александр Богомаз заявил о том, что ФСБ якобы предотвратила попытку проникновения «украинской ДРГ» в РФ.

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2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Тогда ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Москва Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV русский добровольческий корпус

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