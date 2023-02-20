«God bless America». Байден посетил Михайловский собор, где встретился с Епифанием — фото 20 февраля, 17:07 Байден посетил Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве (Фото:Православная Церковь Украины/Facebook)

Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник, 20 февраля, посетил Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Он встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Как сообщает Православная церковь Украины, Епифаний поблагодарил американского лидера за поддержку в борьбе против РФ, а Байден вспомнил свой предыдущий визит в монастырь и встречу с предстоятелем ПЦУ в Вашингтоне в сентябре 2018-го.

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«Мы благодарны ему лично, народу и правительству Америки за мощную помощь, которую Украина получает от США и союзников, чтобы противостоять агрессии российской империи зла. God bless America!» — сказал Епифаний.



Фото: ПЦУ/Facebook

Архимандрит Лаврентий заявил The Guardian, что рассказал Байдену историю собора, отстроенного после того, как его разрушил большевицкий режим. По его словам, президент США осмотрел храм, был приветлив и шутил. Вместе с Владимиром Зеленским они заявили, что «не просто надеются, а верят в победу Украины, убеждены, что это произойдет».

Фото: ПЦУ/Facebook

«Отче, можете улыбнуться», — сказал Байден Лаврентию.



Фото: ПЦУ/Facebook

Фото: ПЦУ/Facebook

В конце Епифаний пожелал президенту США и народу Америки Божьего благословения. Когда Байден выходил, объявили воздушную тревогу. Президенты направились к Стене памяти погибших за Украину, где возложили цветы.

Фото: ПЦУ/Facebook

Фото: ПЦУ/Facebook

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился с первым с начала развязанной Россией полномасштабной войны визитом в Украине. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

