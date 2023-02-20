Байден объявил о выделении Украине $500 млн дополнительной помощи во время визита в Киев 20 февраля, 12:19 Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом (Фото:ОП)

Президент США Джо Байден во время своего необъявленного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, сообщил о выделении Украине $500 млн дополнительной помощи.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне годовщину полномасштабного вторжения России, пишет CNN.

По его словам, пакет помощи будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, переносные противотанковые комплексы Javelin и гаубицы.

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В своем выступлении Байден говорил о стойкости украинского сопротивления, которое продолжается уже год.

«Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит», — сказал президент США.

В своем Twitter он отметил, что находится в Киеве, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он глубоко ошибался. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки — и эта поддержка будет продолжаться», — резюмировал Байден.

Утром 20 февраля Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. В конце этого дня его ждали в Польше.

Это первый визит президента США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Байден уже провел встречу с Зеленским.