В США нет стратегии смены режима в России — Блинкен 27 марта, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов нет стратегии смены режима в России. Об этом он сказал после того, как президент Джо Байден в Варшаве заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может оставаться у власти.

Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — последние новости

Комментируя заявление Байдена, Блинкен сказал, что президент США имел в виду, что «Путин просто не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще».

Видео дня

«Как вы знаете, и мы говорим об этом постоянно, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще, если на то пошло», — сказал Блинкен.

Читайте также: Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и назвал Путина мясником

Вчера, 26 марта, президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве сказал о Путине, что «этот человек не может оставаться у власти».

Позже представитель Белого дома заявил, что американский президент не имел в виду изменение режима в России: «Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя позволить иметь власть над своими соседями или регионом».

Также в Белом доме сообщили, что этих слов не было в тексте выступления Байдена, пишет CNN.