Исторический момент. Ставки Путина и Запада сделаны — кто будет определять будущее? 19 октября, 00:13 Эксклюзив НВ Фредерик Кемп: Вместе взятые Путин и Си олицетворяют идеологическое соревнование, определяющее наше время (Фото:REUTERS)

На этой неделе сюжетные линии пересеклись в драме, которая определит наше глобальное будущее

Это борьба между экономическим прогрессом и экономической депрессией, между верховенством права и законом джунглей, а также между цивилизованным миром и авторитарными тиранами.

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Надежда на то, что среди мировых лидеров увеличивается консенсус относительно растущих опасностей и их исторических ставок, сравнимых с возникшими в 1930-х годах накануне Второй мировой войны. И их совместные действия разочаровывают, поскольку совсем не отвечают современным вызовам.

Например, на встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне подчеркнули растущий консенсус относительно того, что эскалация глобальной инфляции и вероятная будущая рецессия будут усиливаться, если их не лечить, включая растущие опасности падения цен на активы, неплатежи по кредитам и банкротства кредиторов, Lehman Brothers.

Федеральная резервная система США и другие центральные банки принимают радикальные меры для борьбы с инфляцией, и на этой неделе политики работали за кулисами, чтобы предотвратить распространение фискальных кризисов, подобных британскому. Но уехали они из Вашингтона без четкого плана преодоления худшего сценария.

«Перед нами наиболее сложные, несопоставимые и межсекторальные вызовы, которые я могу вспомнить за все сорок лет своей работы, — сказал эксминистр финансов США Ларри Саммерс. — И, честно говоря, я думаю, что пожарная команда все еще не уехала».