«Нет веских причин». Байден не видит смысла встречаться с Путиным 12 октября, 09:12 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

При этом в комментарии CNN Байден отметил, что все будет зависеть от того, о чем именно Путин захочет поговорить. Если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бриттни Гринер, то он будет открыт для разговора.

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«Я думаю, что он совершил военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — подчеркнул президент США.

11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

