Направлен на самые слабые звенья РФ. В британской разведке назвали основной компонент современной войны на море 9 августа, 09:54 Оленегорский горняк (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Атаки беспилотниками «все больше» становятся основным компонентом современной военно-морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 9 августа.

Разведчики ссылаются на атаку надводными дронами 4 августа, когда был атакован и выведен из строя российский танкер Сиг. Это произошло через день после аналогичной атаки на большой десантный корабль Оленегорский горняк и через два дня после сорванной атаки на российские патрульные катера, которые, вероятно, сопровождали российское грузовое судно Спарта IV.

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В отчете отмечается, что несмотря на то, что суда Сиг и Спарта IV плавают под гражданскими флагами, они заключили контракты с Сирией на транспортировку топлива и военных грузов.

Британская разведка сообщает, что с 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, из-за чего военные силы РФ в Сирии и Средиземном море сильно зависят от Сиг, Спарта IV и нескольких других гражданских судов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об успехах украинских производителей морских дронов.

Он отметил, что «мы очень гордимся дронами [украинского производства], которые передвигаются по воде и наносят огромный урон» стране-террористке России.