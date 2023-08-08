Сейчас золотая эра для применения надводных дронов — военный эксперт 8 августа, 15:54 Морской дрон атакует российский танкер Сиг (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV заявил, что сейчас золотая эра для применения созданных Украиной надводных дронов.

В эфире Radio NV Мусиенко отметил, что, хотя Россия имеет преимущество на воде, поскольку у нее есть корабли и подводные лодки, Украина ведет на море довольно мощную войну против врага, навязывает свои правила игры и перехватывает инициативу.

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«Я считаю, что возможности и предпосылки для использования надводных дронов очень широкие и их надо применять как можно больше, насколько нам хватает ресурса. Почему как можно больше? Потому что сейчас мы увидели их эффективность на дистанции: они достают до Новороссийска. Второе. Мы видим, что враг уязвим. И наличие систем и средств защиты, и противодействия не дают им возможность в полной мере остановить наши надводные дроны. Третье. Все же мы видим результат, а результат этот важен. Потому что я хочу напомнить, что сейчас более 70 кораблей Черноморского флота России стоят в Севастопольской бухте. Их преимущественно не привлекают», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что сейчас «золотая эра и время для их (надводных дронов - ред.) применения» — пока россияне не опомнились и не придумали способы противодействия, например, не разработали собственные похожие системы, или системы, которые бы давали возможность глушить связь надводных дронов.

«Я бы обратил внимание на уровень повреждения кораблей, которые поражаются. Можно сделать выводы, что под ударом машинные отделения или двигатели и винты. А это означает, что нацеленность такова, что если не удается потопить корабль, то вызвать ему такие повреждения, которые потребуют длительного и дорогостоящего ремонта. Потому что винты и двигатели — это самое дорогое, что нужно будет в дальнейшем ремонтировать, что потребует времени. Итак, как в случае этого нефтяного танкера, было видно, что под прицелом было машинное отделение. Так и в других случаях. И видно, что это очень хорошо продуманные, спланированные, скоординированные атаки», — сказал также Мусиенко.

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV рассказал, что морские дроны-камикадзе могут иметь значительно большую эффективность, чем даже классическая противокорабельная ракета, поскольку ими, по крайней мере на последнем этапе, управляет человек.

Дальность украинских дронов-камикадзе в 600 км от гипотетически возможных пусковых районов больше, чем у обычных противокорабельных ракет — 300 км у Нептуна и еще меньше у Гарпуна.

Катков также объяснил, что главной задачей и самой большой сложностью для дронов-камикадзе является стабильная связь.

В ночь на 4 июля два неизвестных морских дрона атаковали порт Новороссийск Краснодарского края. В результате атаки пострадал БДК Оленегорский горняк, у которого затопило несколько палуб, а повреждения могут надолго вывести корабль из строя.

Ночью в субботу, 5 июля, в Керченском проливе, который временно контролируют российские оккупанты, произошел взрыв. В результате атаки надводных дронов пострадал танкер Сиг, который использовался для перевозки топлива для российских войск.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. На мосту якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.