Данилов — о производстве украинских надводных дронов: Вы будете приятно удивлены

8 августа, 19:58
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5 августа дрон атаковал российский танкер Сиг (Фото:Скриншот видео NV)

5 августа дрон атаковал российский танкер Сиг (Фото:Скриншот видео NV)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об успехах украинских производителей морских дронов.

В эфире телемарафона во вторник, 8 августа, Данилов напомнил, что у Украины есть отдельная программа по производству дронов, в которой активно участвуют частные компании. Он отметил, что «мы очень гордимся дронами [украинского производства], которые передвигаются по воде и наносят огромные потери» стране-террористу России.

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«Когда мы с вами узнаем, когда придет время, что это за люди, вы будете приятно удивлены. [Эти] люди до начала войны не имели никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Они делают такие изобретения и сразу их применяют — можно только гордиться нашими гражданами», — подчеркнул секретарь СНБО.

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В ночь на 4 августа два неизвестных морских дрона атаковали порт Новороссийск Краснодарского края страны-агрессора. В результате атаки пострадал БДК Оленегорский горняк, у которого затопило несколько палуб.

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Ночью 5 августа в Керченском проливе, который временно контролируют российские оккупанты, произошел взрыв. В результате атаки надводных дронов пострадал танкер Сиг, который использовался для перевозки топлива для российских войск.

По информации источника NV в правоохранительных органах, последнюю атаку на незаконно построенный оккупантами Крымский мост 17 июля тоже осуществили с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   БПЛА ОПК Дроны Алексей Данилов Война России против Украины дроны-камикадзе украинские беспилотники морской дрон-камикадзе

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