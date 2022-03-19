«Они готовы только умереть». Командир Грузинского легиона о «импотентности» российской армии 19 марта, 00:17 Цей матеріал також доступний українською Российские военные не верят, что смогут вернуться из Украины живыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Российская армия не готова ни ментально, ни физически, что стало особенно заметно во время нападения на Украину, рассказал в эфире Радио НВ Мамука Мамулашвили, командир Грузинского национального легиона.

«Знаете, уровень российских войск, даже на ментальном уровне — мы думали, что они более подготовлены. В физическом плане они абсолютно не подготовлены потому что происходящее сегодня — это у них довольно серьезные проблемы. Потому что это было спонтанное решение одного психопата, Путина я имею в виду в данном случае, который в один момент захотел пойти „незваным гостем“. Солдаты к этому не были готовы. Они были готовы просто умереть», — сказал он.

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Мамулашвили добавил, что для него оккупанты — не люди.

«Российский народ для меня — это народ террористов, включая даже детей, который они растят сейчас вот по этой ментальности. Потому что без поддержки своего народа Путин бы не посмел так открыто в XXI веке вторгнуться в другую страну. И эта связка народа-террориста и Путина вызвала ту ситуацию, что мы имеем — войну в центре Европы», — отметил военный.

Он также сказал о том, что Украина своим военным ответом ломает ментальность российского обществом.

«Российская армия — это импотент», — резюмировал Мамулашвили.

Вчера, 18 марта, прошел 23-й день полномасштабной войны российского диктатора Владимира Путина против Украины. Накануне боевые потери РФ в Украине превысили 14 тысяч человек.

Наиболее критической остается ситуация в Мариуполе, который постоянно подвергается обстрелам и в котором продолжаются уличные бои. По словам президента Мариупольского телевидения Николая Осиченко, там остаются от 300 до 350 тысяч человек. Точное количество погибших и раненых жителей города невозможно установить из-за отсутствия связи.

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