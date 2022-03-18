Сегодня, 18 марта, 23-й день полномасштабной войны российского диктатора Владимира Путина против Украины. Накануне боевые потери РФ в Украине достигли 14 тыс. человек и около 1,5 тыс. боевых бронемашин.

В то же время, канал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщил, что российские войска запустили по Украине уже более тысячи ракет.

Наиболее критической остается ситуация в Мариуполе, который постоянно подвергается обстрелам и в котором продолжаются уличные бои. При этом, по словам президента Мариупольского телевидения Николая Осиченко, которому недавно удалось эвакуироваться из города, там остаются от 300 до 350 тысяч человек. Точное количество погибших и раненых жителей города невозможно установить из-за отсутствия с ним связи. Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко заявил НВ, что по состоянию на конец прошлой недели было известно о 2 тысячах погибших в Мариуполе.

«О них сообщали люди, которые собирали погибших на улицах и хоронили в братских могилах», — заявил он, не уточнив, были ли все погибшие гражданскими.

Оккупационные войска продолжают обстреливать и другие города, поселки и даже села. В частности, накануне обстрелам подверглись Киев, Харьков, Северодонецк, Мерефа в Харьковской области и Новые Петровцы в Киевской области.

Между тем, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, несут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

А советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что большая часть полка кадыровцев, участвовавшего в полномасштабном вторжении России в Украину, в котором было от 1000 до 1500 человек, уже убита. Он также скептически отнесся к информации о том, что сирийский диктатор Башар аль-Асад пообещал предоставить России 40 тысяч боевиков для войны против Украины.

Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Война России против Украины — события 18 марта 2022 года онлайн

04:09 Рятувальники закликали українців не повідомляти про адреси зруйнованих будинків внаслідок обстрілів

У ДСНС України закликають українців не повідомляти адреси будівель, у які потрапили ворожі ракети, а також не запитувати про номери будинків у соцмережах, щоб таким чином не допомагати ворогу зорієнтуватися.

04:00 Голова ОДА назвав можливі гуманітарні коридори в Сумській області 18 березня

Голова Сумської ОДА повідомив гуманітарні коридори, які можуть бути відкриті 18 березня. Попередньо, це шість напрямків.



03:43 Російські окупанти не дозволяють врятувати людей з-під завалів драмтеатру Маріуполя

«Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл», — інформують бійці.

03:33 Росія підібрала близько тисячі найманців Асада та Хезболи для відправки в Україну — Генштаб

Роcія вже відібрала близько тисячі добровольців армії сирійського диктатора Башара Асада та шиїтської терористичної організації Хезболи для відправки в Україну під час повномасштабного вторгнення РФ.

03:26 Гендиректор ВОЗ: Росія завдала понад 40 ударів по лікарнях в Україні, це порушення міжнародного права



З початку вторгнення 24 лютого російські війська завдали щонайменше 43 ударів по українських лікарнях, їх жертвами стали 12 людей і ще 34 отримали поранення.

02:58 В Україні створили Національне інформаційне бюро для пошуку зниклих під час війни



Пошуком усіх, хто загинув чи зник під час війни в Україні, займатиметься новий орган. В Україні створено Національне інформаційне бюро.

02:33 США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинити війну в Україні - Блінкен



Президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності зупинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу в Вашингтоні 17 березня.

02:33 Усі хакерські атаки окупантів відбили, персональні дані не постраждали — Держспецзв’язку



Правоохоронці та Держспецзв’язку провели перевірку атак російських хакерів на сайти онлайн-ЗМІ. Персональні дані чи інформація на ресурсах, що були атаковані, не постраждали.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Держспецзв’язку заявили, що хакери окупантів мають низький рівень підготовки. Уже виявлено мережі та сервери, які використовували для атаки.

02:00 Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що українські військові проводять операції для звільнення захоплених сіл у Київській області.

«Робота відповідна йде, але для того, щоб витоку інформації не було про дії наших підрозділів, ми про це скажемо, коли можна буде говорити. Ідуть відповідні дії наших підрозділів, протидія супротивника, переміщення супротивника, поки що конкретно сказати, що воно ось так, до завершення відповідних операцій неможливо», — заявив Павлюк.

01:54 За добу українські ППО збили сім літаків та гелікоптер окупантів

17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;

1 вертоліт;

3 БпЛА;

3 крилаті ракети.

01:32 Зеленського та український народ хочуть номінувати на Нобелівську премію миру

Група чинних і колишніх європейських політиків просить змінити терміни подання заявок на Нобелівську премію миру. Вони хочуть номінувати українського президента Володимира Зеленського та народ України.



01:25 Генеральний штаб України опублікував зведення на 00:00 18 березня, розповівши про ситуацію на фронті після початку війни Росією



На Волинському напрямку зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації.

На Поліському основні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні заходів підготовки для можливого наступу на Київ.



На Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста.



У районі міста Бровари окупанти періодично здійснюють артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.



На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.



На Луганському та Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя.



На Південнобузькому напрямку ворог активні дії не проводив.



Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя. В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії.

00:56 Франція заявила, що РФ веде мирні переговори «для виду»

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росія лише «для виду» веде переговори після початку війни проти України.

Він вважає, що Росія поводиться так само, як і в чеченському Грозному чи сирійському Алеппо.

00:42 В Україні вбили командира «ударного» полку російських ВДВ

Під час боїв в Україні українські військові вбили командира «ударного» полку ВДВ Росії полковника Сергій Сухарєва і ще четверих його сослуживців. Про це у четвер, 17 березня, повідомили костромський державний телеканал, звідки був родом загиблий.

Разом із Сухарєвим українські військові знищили капітана Олексія Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Олександра Лімонова та сержанта Сергія Лебедєва.

00:38 В Україні створили Національне інформаційне бюро. Збирають дані про зниклих безвісти українців та полонених окупантів

В Україні створили Національне інформаційне бюро, що збиратиме та систематизуватиме інформацію про українців, які загинули, зникли безвісти чи потрапили в полон. Також там будуть дані про полонених і загиблих окупантів РФ.

Про це під час брифінгу 17 березня заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Президент України опублікував нове звернення до українського народу.

Володимир Зеленський розповів про події на фронті, міжнародні переговори. Він звернувся до жителів міст, які найбільше страждають від атак окупантів.

«Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква… Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як усі ми на нашій землі», — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський також анонсував безвідсоткові кредити для бізнесу.

«Наш уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Тепер будь-який бізнес може отримати кредит під ставку 0% на час воєнного часу, плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. Загальний розмір кредиту — до 60млн грн. Щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватись нашою програмою», — розповів Зеленський.

Президент Зеленський також закликав не долучатись до окупантів

«Ми з вами знаємо — це їм не допоможе. І тому зараз я попереджаю всіх, хто спробує приєднатись до окупантів на нашій українській землі - це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке. Наші мужні захисники продовжують утримати всі ключові напрямки, на які намагається тиснути ворог і відповідають на кожну атаку», — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що деякі полонені російські строковики відмовляються повертатися додому

«У полон взяті нові російські строковики. Серед них є ті, хто відмовляється повертатися до РФ. Є багато тих, про кого в Росії навіть не згадують, не намагаються забрати, на кого додому вже прийшли похоронки, хоч вони в нас у полоні і живі… У нас не було розрахунку взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи скільки завгодно ще тисяч вбитих російських солдатів. Ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо лише миру і хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади», — сказав Зеленський.



00:53 Голова ДПСУ заявив, що інформація про вбивство прикордонників під Харковом — фейк

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомив, що його сторінку в Facebook зламали та опублікували інформацію про вбивство російськими окупантами українських прикордонників під Харковом. Він заявив, що російські пропагандисти поширили створений ними ж фейк.

00:13 Нова Зеландія ввела санкції проти Путіна та його спільників

У Новій Зеландії запровадили перший пакет санкцій проти Росії за початок війни проти України. Під персональні санкції потрапили кремлівський диктатор Володимир Путін та його спільники.

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00:07 Понад 70% росіян відчувають гордість через війну з Україною — опитування



Майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надію.

00:08 Правила усиновлення, надання прихистку та виїзду дітей за кордон під час війни

00:07 Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна має бути готовою до війни «високої інтенсивності», яка може «повернутися на європейський континент»

Про це він сказав під час свого передвиборчого виступу в Парижі, повідомляє Liberation.

За словами Макрона, Франція має прагнути до більшої незалежності, зокрема військової. Для того, щоб його країна залишалася гнучкою перед новими типами загроз, зокрема в кіберпросторі та космосі, політик хоче більше інвестувати в передові технології. Так, оборонний бюджет Франції у 2025 році становитиме 50 млрд євро.

Також він оголосив про подвоєння кількості резервістів у Збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії.

00:05 Про роль «кадировців» у війні Росії проти України, настроях чеченського народу та перспективах російської держави після війни розповів в інтерв'ю Радіо НВ голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія в еміграції Ахмед Закаєв



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