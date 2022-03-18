Россия потеряла свыше 14 тысяч человек личного состава в войне против Украины
Генштаб озвучил актуальную информацию о потерях РФ в войне против Украины (Фото:Генштаб)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 18 марта.
По данным Генштаба, на 23-й день агрессии против Украины Россия потеряла приблизительно 14200 человек личного состава.
Также среди потери оккупантов:
- танков — 450 ед,
- боевых бронированных машин — 1448 ед,
- артиллерийских систем — 205 ед,
- РСЗО — 72 ед,
- средства ПВО — 43 ед,
- самолетов — 93 ед,
- вертолетов — 112 ед,
- автомобильной техники — 879 ед,
- корабли /катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.
- Специальная техника — 11.
Данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.
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