Россия потеряла свыше 14 тысяч человек личного состава в войне против Украины

18 марта, 09:20
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Генштаб озвучил актуальную информацию о потерях РФ в войне против Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб озвучил актуальную информацию о потерях РФ в войне против Украины (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 18 марта.

По данным Генштаба, на 23-й день агрессии против Украины Россия потеряла приблизительно 14200 человек личного состава.

Также среди потери оккупантов:

  • танков — 450 ед,
  • боевых бронированных машин — 1448 ед,
  • артиллерийских систем — 205 ед,
  • РСЗО — 72 ед,
  • средства ПВО — 43 ед,
  • самолетов — 93 ед,
  • вертолетов — 112 ед,
  • автомобильной техники — 879 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.
  • Специальная техника — 11.
Видео дня

Данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/277964324516027
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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