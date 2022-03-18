Россия потеряла свыше 14 тысяч человек личного состава в войне против Украины 18 марта, 09:20 Цей матеріал також доступний українською Генштаб озвучил актуальную информацию о потерях РФ в войне против Украины (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 18 марта.

По данным Генштаба, на 23-й день агрессии против Украины Россия потеряла приблизительно 14200 человек личного состава.

Также среди потери оккупантов:

танков — 450 ед,

боевых бронированных машин — 1448 ед,

артиллерийских систем — 205 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 93 ед,

вертолетов — 112 ед,

автомобильной техники — 879 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.

Специальная техника — 11.

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Данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.



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