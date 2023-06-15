Посол Украины в ЮАР не верит, что диктатор Путин приедет на саммит БРИКС 15 июня, 12:42 В ЮАР ждут Путина, но в Кремле визит диктатора держат в секрете (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Посол Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитова не верит, что российский диктатор Владимир Путин лично приедет на саммит стран БРИКС.

«Россия занимает очень провокационную роль. Они утверждают, что Путин приедет при любых обстоятельствах. И РФ будет это делать, чтобы оказывать давление на Южную Африку до последнего момента. Я лично не верю в то, что Путин приедет. Но общество оживленно обсуждает это и призывает в основном к тому, чтобы арестовать Путина, если он все же решится приехать», — сказала она в интервью Интерфакс-Украина.

Видео дня

Дипломат отметила, что «ЮАР находится в серьезной головоломке», и сейчас в стране изучают, какие могут быть последствия от приезда Путина.

Абравитова рассказала, что сейчас на уровне слухов и новостей в СМИ обсуждается возможность переноса саммита БРИКС в Китай, где Китай и ЮАР могли бы совместно возглавить проведение мероприятия.

«Официально это пока что не комментируют. В то же время, такие вопросы открыто ставятся президенту. То есть мы знаем, что дебаты об этом идут», — добавила он.

Посол уточнила, что саммит имеет важное значение, так как в этом году рассматривается возможность расширения участников БРИКС за счет более девяти стран.

«Это и Египет, и Саудовская Аравия, Турция, и Индонезия, велись разговоры и о Мексике. Что дает основания многим думать о том, что Путин все же рассмотрит возможность своего физического визита, где бы этот саммит не состоялся. Но все же будем надеяться, что нет», — резюмировала она.

ЮАР пригласила российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. При этом, 17 марта Международной уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут. Среди них есть и ЮАР.

СМИ сообщали, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от возможного визита Путина в страну на саммит БРИКС летом из-за ордера на арест.

