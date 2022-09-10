В Киев приехала глава МИД Германии Бербок 10 сентября, 10:05 Анналена Бербок (Фото:Scanpix/ Emil Helms via REUTERS)

В Киев с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу, 10 сентября. Это ее второй приезд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает DW.

Бербок планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, но ее полный график не объявляют по соображениям безопасности. По словам министра, цель ее визита — противостоять разговорам об «усталости от войны».

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Также она уверяет, что Берлин будет «продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется — поставками оружия, а также гуманитарной и финансовой поддержкой».

«Мне понятно, что Путин рассчитывает на то, что мы устали проявлять сострадание Украине. Он верит, что может разделить наши общества ложью и шантажировать их поставками газа, может исчерпать из нас энергию, чтобы обезопасить себя от этой жестокой атаки на все наши ценности», — заявила Бербок.

В последний раз глава МИД Германии приезжала в Украину в мае. 8 сентября в Киев с неанонсированным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, передал ему послание Байдена и обсудил военную помощь.

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