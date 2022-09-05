Германия замораживает прием? Две трети немецких земель прекратили оформление новых беженцев из Украины: что об этом известно 5 сентября, 16:53 Сюжет Украинцы в Берлине, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

12 из 16 федеральных земель Германии ограничили либо ввели мораторий на прием новых беженцев из Украины, сообщают немецкие СМИ. Страна приняла почти 1 млн украинских беженцев, ряд ее регионов считают свои возможности почти исчерпанными.

НВ рассказывает, что известно о масштабе проблемы на данный момент.

3 сентября газета Die Zeit и другие издания сети RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщили, что две трети федеральных земель ФРГ — 12 из 16 регионов Германии — на данный момент «активировали запрет в системе первоначального распределения», то есть фактически «заморозили» оформление и расселение новых беженцев, в том числе из Украины.

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Такие данные изданиям сообщили в Министерстве внутренних дел Германии. RND пишет, что главная причина такого шага — эти земли считают исчерпанными свои возможности в приеме беженцев. По последним данным, в Германию из Украины бежали более 980 тысяч человек. Хотя в последнее время поток существенно сократился и составляет в среднем 875 «новичков» в день.

RDN приводит несколько историй женщин, уехавших из Украины, которые теперь оказались в безвыходной ситуации в Германии. Среди них — 48-летняя Наталья и 49-летняя Анжела, которые провели в Берлине соответственно пять и три месяца. На весь этот период их приютили друзья, однако дольше женщины не могут оставаться в таком «гостевом» положении, а теперь рискуют оказаться на улице из-за проблем с регистрацией и в поиске жилья.

«Судьба этих беженок отражает общенациональную реальность: мест для проживания становится все меньше. Города, муниципалитеты и целые земли опускают барьеры, — пишет RDN. — Теперь это признало и федеральное Министерство внутренних дел. В любом случае, за последние полгода ситуация [c приемом беженцев] сильно изменилась — а значит, ухудшилась».

Немецкие СМИ также напоминают, как менялось отношение властей Германии к вопросу беженцев из Украины.

28 февраля, на четвертый день вторжения РФ, немецкое Федеральное управление по делам миграции и беженцев, которое подчиняется МВД, озвучило свой прогноз о волне переселенцев из Украины. Ведомство ожидало, что большинство беженцев будет оставаться в приграничных с Украиной странах — из-за их готовности принимать украинцев.

Однако уже к середине марта поток беженцев в Германию существенно вырос. С 16 марта МВД объявило, что все украинцы, которые не смогли найти сами первичное жилье в ФРГ, отныне будут распределяться по федеральным землям в соответствии с так называемым «ключом Кенигштайна» — аналогично другим просителям убежища. Это означало, что беженцы из Украины больше не могли свободно выбирать место жительства в Германии, если не имели возможности остановиться у родственников или друзей в конкретном регионе.

Теперь же многие земли и муниципалитеты и вовсе отказываются регистрировать новоприбывших беженцев — редкое исключение порой делают лишь для тех, у кого в регионе живут близкие кровные родственники.

Проблемы усугубляет и немецкая бюрократия: бежавшие от войны граждане Украины жестко привязаны к новому месту жительства в Германии с момента получения первых социальных выплат. Поэтому если изначально они нашли жилье, к примеру, у друзей в Берлине, то теперь не могут переехать в бесплатное социальное жилье в Бранденбурге.

Кроме того, представительница организации Unterkunft Ukraine, которая занимается расселением украинцев, рассказала DW, что в последнее время они все чаще получают отказы от представителей местных властей на подселение украинских беженцев в частные дома немцев. «Для беженцев это означает, что они будут вынуждены вернуться в переполненные центры по приему беженцев, чтобы получать государственную финансовую поддержку», — пишет DW.



Второстепенной причиной временного ограничения на прием беженцев, которое немецкие регионы решили ввести сейчас, СМИ Германии называют «увеличение числа беженцев на балканском маршруте».

Какие земли Германии еще принимают беженцев, а какие нет?

К сожалению, полный и детальный список земель либо отдельных муниципалитетов, где уже ввели мораторий на регистрацию новых беженцев из Украины, немецкие СМИ либо ведомства не приводят.

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн заявил в конце августа, что земля приняла больше беженцев, чем во время миграционного кризиса 2015 года. Он призвал готовиться к «трудным ситуациям» и не исключил, что для временного расселения беженцев вскоре снова придется использовать спортивные залы.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер предупредил о проблемах в отдельных муниципалитетах этой земли — как с распределением, так и с интеграцией беженцев, написал он в письме главе МВД Германии. Власти Саксонии заявляют о рисках перегрузки школ, детских садов, медицинских учреждений и органов власти из-за наплыва беженцев. Поэтому сейчас Саксония, как и многие другие земли (среди них Мекленбург — Передняя Померания) разрешает оформляться лишь тем, у кого здесь живут родители, дети, братья или сестры.

Süddeutsche Zeitung сообщала в начале августа, что отдельные муниципалитеты в Бранденбурге и земле Северный Рейн-Вестфалия также ввели мораторий на прием — поскольку здесь, несмотря на наличие жилья, достигло предела максимальное количество людей, которые могут получить социальную помощь. В частности пока что не принимает украинцев город Билефельд, принявший 115% от запланированного числа беженцев — теперь их перенаправляют в Бохум, где местные чиновники советуют уточнять возможности оформления и размещения в частном порядке.

В Берлине необходимо собственное жилье, работа или близкие родственники в городе, чтобы новым беженцам из Украины разрешили остаться. Многие районы Бранденбурга, граничащие с Берлином, также решили прекратить прием беженцев.



Из Баварии, самой богатой немецкой земли, поступает противоречивая информация. Süddeutsche Zeitung и DW в начале августа упоминали ее среди тех земель, которые в целом прекратили принимать новых беженцев. Однако в публикации RND от 3 сентября приведена цитата министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, который заявил, что эта земля «все еще открыта» для приема беженцев из Украины. В то же время, по его данным, в Баварии «варианты размещения для лиц, ищущих убежища, все чаще используются на полную мощность», а центральные пункты приема беженцев в Баварии заполнены на 102,7%.

Означает ли это, что украинцам теперь нельзя приехать в Германию?

Нет, власти Германии пообещали, что регистрация для беженцев из Украины будет открыта до окончания войны.

Однако с 1 сентября 2022 года в Германии вступили в силу новые правила пребывания для украинских беженцев. Отныне действует учет времени пребывания в стране без регистрации такого статуса. Учитываются все дни пребывания, начиная с 24 февраля 2022 года.

Те украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты, или же покинуть страну (с правом вернуться еще через 90 дней — то есть по правилам безвизового режима).

Если же украинцы приедут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, они будут иметь возможность лишь в течение 90 дней легально находиться в стране без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

В то же время немецкие СМИ напоминают, что ограничения, введенные землями ФРГ на прием украинских беженцев, не являются постоянными и призваны дать регионам и муниципалитетам «временную передышку».

«По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев, беженцы от войны в настоящее время относительно справедливо распределены по всем федеральным землям. Если война [в Украине] продолжится и будет прибывать еще больше людей, всем федеральным землям все равно придется принимать больше беженцев», — констатирует Süddeutsche Zeitung.

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