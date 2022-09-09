Большинство немцев будут поддерживать Украину даже ценой высоких тарифов — опрос

9 сентября, 21:46
Поделиться:
Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

70% немцев не откажутся от поддержки Украины, даже если взлетят цены на энергоносители.

Об этом говорится в данных опроса, опубликованных немецким вещателем ZDF.

Согласно результатам исследования, 21% респондент выступает за то, чтобы от такой поддержки отказаться в обмен на более дешевые тарифы. 40% призвали усилить военную помощь ВСУ со стороны Запада, в то же время 24% опрошенных граждан выступают за сокращение этой помощи.

Видео дня

Читайте также:
«Много раз общался». Шольц заявил, что продолжит вести переговоры с Путиным

В целом, настроения немцев в отношении Украины по сравнению с предыдущими месяцами практически не изменились, констатирует ZDF.

4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна переживает «очень сложные времена». Но, приняв «своевременные решения» во избежание перебоев с снабжением энергией в этом году, она сможет пережить зиму.

https://www.youtube.com/watch?v=ECdcJjhrErg
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Опрос Германия Российская агрессия Соцопрос Украина-Германия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X