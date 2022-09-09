Большинство немцев будут поддерживать Украину даже ценой высоких тарифов — опрос 9 сентября, 21:46 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

70% немцев не откажутся от поддержки Украины, даже если взлетят цены на энергоносители.

Об этом говорится в данных опроса, опубликованных немецким вещателем ZDF.

Согласно результатам исследования, 21% респондент выступает за то, чтобы от такой поддержки отказаться в обмен на более дешевые тарифы. 40% призвали усилить военную помощь ВСУ со стороны Запада, в то же время 24% опрошенных граждан выступают за сокращение этой помощи.

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В целом, настроения немцев в отношении Украины по сравнению с предыдущими месяцами практически не изменились, констатирует ZDF.

4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна переживает «очень сложные времена». Но, приняв «своевременные решения» во избежание перебоев с снабжением энергией в этом году, она сможет пережить зиму.

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