Германия готова поддерживать Украину, даже если немцы выйдут на протесты из-за дорогого электричества — Бербок 31 августа, 23:58 Анналена Бербок (Фото:Annalena Baerbock / Twitter)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждает, что ее страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если немцы выйдут на протесты из-за дорогой электроэнергии.

На конференции Форум 2000 в Праге она заявила, что сдержит обещание перед украинским народом.

«Если я дам обещание народу Украины, что мы будем вас поддерживать столько, сколько потребуется, то я хочу сдержать это обещание, независимо от того, что думают мои немецкие избиратели», — сказала она.

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Бербок заверила, что санкции против России, введенные из-за войны в Украине, сняты не будут, даже если немцы будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

«Мы будем поддерживать Украину, и это означает, что санкции останутся <...> Мы должны найти хорошие решения по всей Европе, чтобы сбалансировать социальные последствия, потому что это другая часть этой войны», — отмечает чиновник.

Она подчеркивает, что поддержка Украины — это просто норма, если вы верите в верховенство права и свободу в мире.

«То, за что мы боремся, то, за что борется Украина — это право, которое имеет каждая страна — сама определять свое будущее», — подчеркнула Бербок.

31 августа генерал Эберхард Цорн, возглавляющий оборону Германии, призвал не недооценивать военную мощь страны-агрессора России и заявил, что у нее есть потенциал для открытия второго фронта.

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