Госсекретарь Блинкен встретился с Зеленским в Киеве: передал послание Байдена и обсудил военную помощь

8 сентября, 16:40
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan / Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan / Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в четверг, 8 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

По итогам встречи Блинкен сообщил, что проинформировал Зеленского о последнем транше помощи США в области безопасности Украине. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден ясно дал понять: Вашингтон будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.

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«Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и останется столицей суверенной, независимой Украины», — сказал госсекретарь.

Блинкен также объявил, что администрация Байдена намерена выделить еще 2,2 миллиарда долларов в качестве долгосрочных инвестиций для укрепления безопасности Украины и 18 ее стран-соседей, которые «потенциально подверженных риску будущей агрессии со стороны России».

В четверг, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это уже второй визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Встреча Владимир Зеленский Энтони Блинкен

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