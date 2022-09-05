«Шабаш под триколорами страны-агрессора». В МИД отреагировали на пророссийские митинги в Кельне и Праге против поддержки Украины 5 сентября, 11:54 Пророссийский митинг в Праге против поставок оружия Киеву и антироссийских санкций за вторжение в Украину (Фото:@sahouraxo)

В МИД Украины назвали проведение пророссийских митингов против поддержки Киева и антироссийских санкций за вторжение РФ в Украину в немецком Кельне и чешской Праге «шабашем под триколорами страны агрессора в центре Европы».

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в своем Facebook заявил, что проведение подобных акций недопустимо. Он напомнил, что на митингах провозглашались призывы, подвергающие сомнению территориальную целостность Украины, а также объявлялся сбор средств на поддержку боевиков на Донбассе.

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«Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и пренебречь честью и достоинством украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе», — отметил Николенко.

Представитель МИД добавил, что украинская сторона также благодарна тем жителям Кельна и Праги, которые выступили против пророссийских митингов.

«Нет сомнений в солидарности абсолютного большинства немцев и чехов с украинцами, которые предоставили сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии. Состоявшиеся акции не смогут поколебать дружбу между Украиной, Германией и Чехией, поддержку которых мы высоко ценим», — резюмировал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на пророссийские митинги в городах Европы заявил, что причиной роста цен является агрессия РФ и ее энергетический шантаж граждан ЕС, а решение этому — максимальная поддержка Украины.

«Проблема роста цен и коммунальных платежей в странах ЕС. Причина: война России против Европы — военная агрессия против украинцев, энергетический шантаж граждан ЕС. Решение: максимальная поддержка Украины, чтобы мы скорее победили Путина и он больше не вредил Европе», — написал он в Twitter.

Накануне в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Его участники выступали против поддержки Украины и антироссийских санкций. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о «российском следе».

По оценкам полиции, в митинге приняли участие около 70 тысяч человек.

Демонстранты держали чешские флаги, а также плакаты с лозунгами против ЕС и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы, повышения цен на энергоносители и с призывами к нейтральности и диалогу с Россией.

Подобная акция прошла и в Кельне. Там были замечены российские флаги.





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