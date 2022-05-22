Анджей Дуда приехал в Украину и выступит в Раде

22 мая, 03:08
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Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Польский президент станет первым иностранным лидером, который выступит в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России. Выступление запланировано на воскресенье, 22 мая.

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Анджей Дуда приезжал в Украину 13 апреля вместе с лидерами стран Балтии. Тогда они посетили Бородянку, Бучу и Дмитровку Киевской области. До этого президент Польши был в Украине 23 февраля, за день до начала полномасштабной войны.

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https://www.youtube.com/embed/8W_EcfyCBpQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Польша Верховная Рада Украина-Польша Анджей Дуда Война России против Украины

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