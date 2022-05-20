«Чрезвычайно важный вопрос». Лучшим завершением войны будет победа Украины с восстановлением ее территориальной целостности — Дуда 20 мая, 14:06 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он хотел бы, чтоб война России против Украины закончилось тем, что Украина вернула себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщает Polska Times.

«Я могу сказать, как бы я хотел, чтобы эта война закончилась. Я хотел бы, чтобы это закончилось тем, что Украина вернула себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ. Это чрезвычайно важный вопрос для меня, для безопасности Польши, для будущего. Это будет означать, что политически Украина выиграет эту войну», — сказал он.

Видео дня

По словам Дуды, он считает, что это справедливо и так должно быть.

«Я хотел бы, чтобы Украина смогла перестроиться, помочь ей, чтобы она существовала в своих границах как большая, процветающая страна, наш сосед, друг, союзник на будущее», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.