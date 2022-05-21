Дуда: 23 февраля в Киеве Зеленский сказал мне, что Россия нападет через несколько часов 21 мая, 00:32 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, как во время его визита в Киев 23 февраля украинский президент Владимир Зеленский сказал, что в ближайшие несколько часов Россия атакует Украину.

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В интервью изданию Polska Times Дуда сказал, что встреча с Зеленским за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину была для него очень трогательным моментом.

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«Я услышал [от президента Украины]: „Россияне думают, что мы не будем сражаться, но они ошибаются. У нас есть опытные бойцы, которые воюют восемь лет и искусны в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году“. В конце Зеленский сказал: „Анджей, может быть, мы видимся в последний раз“», — рассказал он.

Дуда назвал Зеленского своим другом и заявил, что искренне боялся больше его не услышать, а после 24 февраля звонил ему каждый день.

«Я был в Киеве за несколько часов до нападения, мы покинули Украину буквально за несколько часов до этого… На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов», — сказал польский лидер.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что лидеры Польши и стран Балтии с самого начала были первыми во всем, что касается поддержки Украины. Анджей Дуда приехал в Украину 13 апреля вместе с коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов говорил: украинские власти знали о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину, и готовились, но не могли предупредить граждан.

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