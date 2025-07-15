В заявлениях Трампа ни о каких суммах финансовой помощи не упоминалось (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп не обещал ничего конкретного, когда заявил, что его страна будет передавать оружие для Украины. Впрочем в его словах содержалась одна прямая угроза для страны-агрессора России.

Об этом говорится в материале Guardian.

В заявлениях Трампа ни о каких суммах финансовой помощи не упоминалось, что затрудняет оценку того, насколько велика окажется польза для Киева от предложенных поставок оружия. Детали относительно того, какие боеприпасы будут поставлены, были нечеткими, хотя Трамп упомянул о ракетных системах Patriot, а генсек НАТО Марк Рютте добавил, что также будут «ракеты и боеприпасы».

Трудно определить, какой объем военной помощи заставит российского диктатора Владимира Путина рассмотреть возможность прекращения огня. Журналисты предполагают, что пакет стоимостью более 10 миллиардов долларов, безусловно, послал бы сигнал Москве.

Реклама

«Существовала одна конкретная угроза для Москвы. Трамп действительно пообещал ввести 100% тарифы для России, если Путин не заключит соглашение о прекращении боевых действий в течение 50 дней, хотя предыдущий опыт президента по введению и отмене тарифов был настолько запутанным, что невозможно предположить, что произойдет, если Россия не выполнит это соглашение», — говорится в материале.

Издание отмечает, что тон заявления Трампа в понедельник, 14 июля, является важным моментом. Хотя президент США не сказал ничего плохого о Путине, в его заявлениях чувствовалось явное раздражение в отношении кремлевского диктатора.

Президент США пришел на должность убежденным, что может заключить соглашение с Путиным о прекращении войны в Украине. Но разговоры Трампа с российским диктатором постепенно показали, что тот пока не относится серьезно к миру.

В этом вопросе самым влиятельным лоббистом Украины, возможно, оказалась жена президента Мелания Трамп, отмечает издание. Журналисты обратили внимание, что Мелания «мягко подтолкнула Трампа пересмотреть свою теплоту к российскому лидеру».

Трамп думал, что достиг соглашения с Путиным, но атаки России на Киев и другие крупные города заставили его пересмотреть свое мнение.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский выражал весной надежду, что Трамп постепенно осознает неискренность Путина. За последние несколько дней Трамп пришел к такому выводу», — говорится в материале.

Журналисты отмечают: изменение тона Трампа и готовность Европы оплачивать счета означает, что важнейший союзник Украины остается готовым поддержать ее в борьбе за выживание.