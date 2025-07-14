«Очень долгий срок». В ЕС отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа для России

14 июля, 21:52
Поделиться:
Глава европейской дипломатии Кая Каллас (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что установленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией — это слишком долго.

Об этом она заявила журналистам в понедельник, 14 июля, сообщает The Telegraph.

«50 дней — это очень долгий срок, если учесть, что ежедневно убивают невинных гражданских лиц», — подчеркнула она.

В то же время она признала, что сам факт такой позиции Трампа в отношении России — это позитивный сигнал.

Читайте также:
«Фантазия разбивается о реальность». Трамп разочарован Путиным, но не из-за войны против Украины — политолог

Ранее американский президент заявил, что «очень недоволен» Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Реклама

Белый дом уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Я надеюсь, мы не дойдем до этого [тарифов], но я слышал столько разговоров, разговоров и разговоров, а потом на Киев летят ракеты и убивают 60 человек», — добавил Трамп.

В тот же день он объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
Главный вопрос к Трампу — будет ли TACO

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Евросоюз Российская агрессия Дональд Трамп Война России против Украины Кая Каллас

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Начался сезон лихорадки Западного Нила, уже трое заболевших
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies