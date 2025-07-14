«Очень долгий срок». В ЕС отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа для России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что установленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией — это слишком долго.

Об этом она заявила журналистам в понедельник, 14 июля, сообщает The Telegraph.

«50 дней — это очень долгий срок, если учесть, что ежедневно убивают невинных гражданских лиц», — подчеркнула она.

В то же время она признала, что сам факт такой позиции Трампа в отношении России — это позитивный сигнал.

Ранее американский президент заявил, что «очень недоволен» Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Белый дом уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Я надеюсь, мы не дойдем до этого [тарифов], но я слышал столько разговоров, разговоров и разговоров, а потом на Киев летят ракеты и убивают 60 человек», — добавил Трамп.

В тот же день он объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.