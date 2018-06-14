Жители Македонии устроили протест против нового названия страны

В Македонии прошла акция против смены названия страны

В столице Македонии Скопье около 1,5 тысячи человек устроили акцию протеста против изменения названия страны по договору с Грецией.

Как сообщает Radio Slobodna Evropa, участники акции собрались возле здания парламента с македонскими флагами и транспарантами, призывая правительство уйти в отставку.

Официального организатора у акции не было, но в соцсетях несколько националистических групп призывали к протестам, и среди них наиболее частыми были призывы группы Всемакедонского национального совета.

Среди демонстрантов было много человек в масках, некоторые из них бросали в полицейских бутылки и камни.

Среди протестующих не было политиков. Через два часа демонстранты начали покидать площадь перед парламентом.

12 июня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны, что решило бы многолетний спор между двумя государствами.

Согласно этой договоренности, достигнутой между премьер-министрами Греции и Македонии, последняя должна быть переименована в Республику Северная Македония.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил о том, что осенью 2018 года в стране будет проведен референдум по вопросу переименования государства в Северную Македонию.

В свою очередь президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании его страны в Северную Македонию,

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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония относительно Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.