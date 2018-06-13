Македония проведет референдум по новому названию страны

Жители Македонии смогут высказать свое мнение о переименовании

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о том, что осенью 2018 года в стране будет проведен референдум по вопросу переименования страны в Северную Македонию.

Граждане будут называться македонцами, национальность - македонской, а язык в ООН македонским, передает Интерфакс-Украина.

Премьер-министр также напомнил, что переименование страны даст возможность вступить в НАТО и ЕС.

"Этническая и культурная самобытность защищена. Усилены гарантии безопасности и процветания. Уточнено название Македонии, соответствующее географии, и с переводом на все иностранные языки", - заявил Заев.

Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил, что с руководством Греции было достигнуто соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.