Македонию собираются переименовать по требованию Греции. Почему это происходит - история вопроса

19 мая премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что договорился со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом о новом официальном названии своей страны. Возможным компромиссом стало название Республика Илинденская Македония. Теперь по вопросу переименования должен быть проведен референдум.

НВ рассказывает, чем не нравится Греции нынешнее официальное название своего соседа - Республика Македония - и почему власти Македонии готовы это название изменить.

Почему Греции не нравится название "Республика Македония"

Возражения у Греции вызывало еще название Социалистическая Республика Македония, под которым Македония входила в состав Югославии. Но в то время традиционно дружественные греко-сербские отношения сглаживали этот конфликт.

В 1991 году, когда Македония вышла из состава Югославии и стала независимым государством под названием Республика Македония, конфликт обострился. Спор возник из-за совпадения названия новой страны с греческим регионом Македония и древним греческим королевством Македония, которое было расположено преимущественно в регионе Македония, входящим в состав Греции. Территория современной республики Македония в то время входила в состав королевства Пеония. Когда римляне в 168 году до н.э. завоевали Грецию, они объединили Пеонию с греческой Македонией и несколькими другими регионами и называли всю эту объединенную провинцию Македонией.

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Сейчас миллионы этнических греков идентифицируют себя как македонцев, и Греция возражает против того, чтобы так называли жителей Республики Македония (которые, в отличие от греков являются южными славянами), а также против того, чтобы ее язык назывался македонским. Греция также обвиняет Македонию в присвоении греческих исторических символов и деятелей и в том, что она способствует концепции так называемой Объединенной Македонии, которая предполагает территориальные претензии к Греции, Болгарии, Албании и Сербии.

Что сделала Греция, чтобы заставить власти Македонии изменить название

В 1991 году в Греции возникла сильная оппозиция против названия "Республика Македония", и Греция пыталась воспрепятствовать вступлению Македонии в ООН и признанию ее европейским сообществом.

Греции удалось приостановить широкое международное признание Республики Македония и ее вступление в ООН. Однако Болгария, Турция, Словения, Хорватия, Беларусь и Литва все равно ее признали. Задержка с международным признанием оказала сильное негативное влияние на экономическую и политическую ситуацию в Республике Македония.

Но война в Боснии и Герцеговине и Хорватии повлияла на международное сообщество, которое стало рассматривать стабильность Македонии как приоритет. В течение 1992 года Международный валютный фонд, Всемирный банк и Международная конференция по бывшей Югославии одобрили компромиссное название "Бывшая югославская Республика Македония".

Несмотря на то, что против этого компромисса поначалу выступали обе стороны конфликта, сильное международное дипломатическое давление привело к тому, что и Афины, и Скопье признали эту формулу. Однако Греция и Республика Македония формализовали двусторонние отношения лишь в рамках Временного соглашения, подписанного в Нью-Йорке 13 сентября 1995 года, обязавшись продолжать переговоры об официальном названии Македонии под эгидой ООН.

Мэтью Нимиц - посредник ООН в споре о переименовании Македонии, август 2008 года / Фото: EPA

7 апреля 1993 года Македония вошла в состав ООН под названием "Бывшая югославская Республика Македония" до окончательного урегулирования спора относительно ее названия. Несмотря на этот успех, противники компромиссного названия сохранили свое влияние не только в Греции, но и в самой Македонии.

Кроме того, в 2007 году в Македонии провели опрос, который показал, что 77% ее населения не хотят менять ее название. 72% жителей Македонии поддержали вступление в НАТО только при условии, что название "Республика Македония" сохранится. И лишь 8% согласились с тем, что страна должна присоединиться к НАТО под названием "Бывшая югославская Республика Македония". К сентябрю 2007 года 118 стран или 61% членов ООН, в том числе Украина, признали конституционное название страны "Республика Македония". Однако ООН все еще продолжает употреблять термин "Бывшая югославская Республика Македония".

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Греция воспрепятствовала приглашению Македонии в Альянс из-за ее названия. В ответ в ноябре этого же года Скопье подал в Международный суд ООН иск против Афин. Суд обязал Грецию не препятствовать вступлению Македонии в НАТО или какую-либо другую международную организацию, если она сделает это под названием "Бывшая югославская Республика Македония".

Греция также препятствует началу переговоров о вступлении Македонии в Европейский союз, кандидатом в члены которого Македония является с 2005 года. При этом в апреле 2018 года Еврокомиссия уже рекомендовала начать такие переговоры с Македонией и Албанией.

Сближение позиций и вероятный компромисс

Позиции властей Греции и Македонии относительно официального названия последней эволюционировали постепенно.

В 1992 году основные политические партии Греции договорились не принимать слово "Македония" в названии этой республики в каком бы то ни было случае.

Примечательно, что во Временном соглашении 1995 года, формально установившем двусторонние отношения между двумя странами, официальное название ни одной из этих стран не упоминается.

В дальнейшем был предложен ряд компромиссных вариантов названия Македонии. Среди них - Новая Македония, Верхняя Македония, Славо-Македония, Нова Македония, Македония (Скопье) и другие. Все эти варианты не принимала Греция, так как слово "Македония" в названии сохранялось.

Афины предлагали такие варианты как Республика Вардар (по названию самой длинной реки в стране) или Республика Скопье, но правительство и оппозиционные партии в Скопье неизменно отвергали любое решение, исключающее слово "Македония".

Во время очередного раунда переговоров в 2013 году позиции сторон сблизились, но страны все равно не смогли прийти к соглашению. Македония высказалась за использование названия "Верхняя Республика Македония", в то время как Греция настаивала на том, что она может одобрить только "Республика Верхняя Македония". Кроме того, Македония соглашалась использовать новое название только в двухсторонних отношениях с Грецией, а Греция требовала его использования во всех случаях.

В январе 2018 года переговоры о названии Македонии под эгидой ООН возобновились. Усилия по разрешению этого вопроса приобрели новый импульс с приходом к власти в Македонии премьер-министра Зорана Заева. 24 января 2018 года Заев обсудил разрешение конфликта из-за названия страны с греческим коллегой Алексисом Ципрасом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Премьер Македонии согласился переименовать ряд улиц и инфраструктурных объектов, названия которых вызывали раздражение в Греции.

Весной 2018 года переговоры о переименовании Македонии активно продвигались, в частности, новое название страны обсуждали главы внешнеполитических ведомств и премьер-министры. Заев заявил, что правительство Македонии согласно использовать название "Республика Илинденская Македония" во всех случаях, что было одним из главных условий Греции. В то же время, СМИ сообщали, что оппозиционные партии, в поддержке которых Заев нуждается, отклонили это предложение.

"Наши две страны никогда не были так близки к соглашению, но есть еще важные шаги, которые необходимо предпринять", - рассказал о результатах последних переговоров с македонским коллегой центральному комитету своей партии СИРИЗА греческий премьер Ципрас.

Слово "Илинденская" отсылает к восстанию против Османской империи, которое началось в Крушево 2 августа 1903 года - в Ильин день. Сейчас это главный государственный праздник Македонии - День республики. Однако этот день также отмечают в соседней Болгарии, и эта страна тоже отвергает новый вариант названия.

НВ