Греция достигла соглашения с Македонией о новом названии этой страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.

"У меня есть хорошие новости…мы достигли соглашения с премьер-министром Бывшей Югославской Республики Македонии по вопросу, который уже много лет вызывает спор", - цитирует Ципраса Reuters.

Премьер Греции добавил, что в Скопье учли все пожелания греческой стороны, однако не уточнил нового названия Македонии.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония.

Он отметил, что уже обсудил новое название со своим греческим коллегой Ципрасом.

"Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски - Republic of Ilinden Macedonia, на албанском - Republika Ilindenase e Maqedonisё", - заявил Заев.

Премьер-министр сообщил, что по вопросу переименования будет проведен референдум, однако оппозиция выступает категорически против переименования страны.

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Напомним, после объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония относительно Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

Урегулирование спора позволит Македонии вступить в ЕС и НАТО.