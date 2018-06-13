Президент Македонии отверг соглашение о переименовании страны

Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании его страны в Северную Македонию, сообщает агентство АР.

Иванов озвучил свою позицию в среду, 13 июня, отметив, что не намерен подписывать договоренность, поскольку она нарушает Конституцию и законы страны. Кроме того, Иванов считает подобный компромисс с греческой стороной не более чем "личным решением" премьер-министра Македонии Зорана Заева и главы МИД Македонии Николы Димитрова, за которое они должны нести "личную отвественность".

12 июня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны, что решило бы многолетний спор между двумя государствами.

Согласно этой договоренности, достигнутой между премьер-министрами Греции и Македонии, последняя должна быть переименована в Республику Северная Македония.

Как напоминает АР, ожидается, что министры иностранных дел двух стран подпишут соглашение в ближайшие выходные. После этого парламент Македонии должен его одобрить, а затем потребуется подпись президента страны Георге Иванова.

В то же время премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил о том, что осенью 2018 года в стране будет проведен референдум по вопросу переименования государства в Северную Македонию.

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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония относительно Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.