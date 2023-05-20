Зеленский прилетел в Японию для участия в саммите Большой семерки

20 мая, 10:13
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Зеленский прилетел в Хиросиму (Япония) (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский прилетел в Хиросиму (Япония) (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму на саммит Большой семерки, где встретится и проведет переговоры с партнерами.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал президент.

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21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита на саммит G7 в Хиросиме.

Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Издание Kyodo сообщило, что украинский лидер также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, который документирует разрушения, вызванные американской атомной бомбой в 1945 году, и возложить венок к расположенному неподалеку мемориалу жертвам атомной бомбардировки.

Зеленский прилетел в Хиросиму

19 мая немало иностранных СМИ сообщили о личном участии Владимира Зеленского в саммите — среди них Bloomberg, CNN и The Washington Post. Впоследствии о возможной поездке президента также заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По словам Данилова, на саммите G7 «будут приниматься очень важные вещи, и поэтому именно физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины».

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Мировые СМИ подчеркивают глубокий символизм места проведения нынешнего саммита лидеров G7, ведь именно Хиросима стала местом первого применения ядерного оружия в истории человечества.

«Зеленский, который продемонстрировал особый талант к пониманию символизма и привлечения внимания мира, добивается большей поддержки Западом [идеи предоставления Украине] самолетов и военной техники, а также получил новые обязательства по дополнительной военной поддержке на миллиарды долларов во время своих недавних поездок в Германию, Францию, Италию и Великобританию — все они являются членами G7», — комментирует The Washington Post участие Зеленского в саммите в Хиросиме.

В частности относительно Украины лидеры G7 будут обсуждать следующие вопросы:

  • ситуация и расклад сил на поле боя в Украине;
  • текущее состояние санкций и шаги, которые могут коллективно предпринять страны G7 для обеспечения выполнения этих санкций — в частности чтобы не позволить уклоняться от них или находить лазейки, а также усилить их влияние в последующие месяцы;
  • по данным Reuters, США и остальные страны G7 примут новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России (в частности Великобритания объявила о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель, а также ввела новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц из РФ);
  • идея международного мирного саммита по Украине;
  • неоднократные угрозы России об использовании ядерного оружия.
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В саммите принимают участие лидеры стран G7 (премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон). Также на встречу приглашены представители Евросоюза — председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и представители ряда международных организаций.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Япония Большая семерка Хиросима Владимир Зеленский

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