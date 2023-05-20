Зеленский прилетел в Японию для участия в саммите Большой семерки 20 мая, 10:13 Зеленский прилетел в Хиросиму (Япония) (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму на саммит Большой семерки, где встретится и проведет переговоры с партнерами.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал президент.

Видео дня

21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита на саммит G7 в Хиросиме.



Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Издание Kyodo сообщило, что украинский лидер также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, который документирует разрушения, вызванные американской атомной бомбой в 1945 году, и возложить венок к расположенному неподалеку мемориалу жертвам атомной бомбардировки.

Зеленский прилетел в Хиросиму

19 мая немало иностранных СМИ сообщили о личном участии Владимира Зеленского в саммите — среди них Bloomberg, CNN и The Washington Post. Впоследствии о возможной поездке президента также заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По словам Данилова, на саммите G7 «будут приниматься очень важные вещи, и поэтому именно физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины».

Мировые СМИ подчеркивают глубокий символизм места проведения нынешнего саммита лидеров G7, ведь именно Хиросима стала местом первого применения ядерного оружия в истории человечества.

«Зеленский, который продемонстрировал особый талант к пониманию символизма и привлечения внимания мира, добивается большей поддержки Западом [идеи предоставления Украине] самолетов и военной техники, а также получил новые обязательства по дополнительной военной поддержке на миллиарды долларов во время своих недавних поездок в Германию, Францию, Италию и Великобританию — все они являются членами G7», — комментирует The Washington Post участие Зеленского в саммите в Хиросиме.

В частности относительно Украины лидеры G7 будут обсуждать следующие вопросы:

ситуация и расклад сил на поле боя в Украине;

текущее состояние санкций и шаги, которые могут коллективно предпринять страны G7 для обеспечения выполнения этих санкций — в частности чтобы не позволить уклоняться от них или находить лазейки, а также усилить их влияние в последующие месяцы;

по данным Reuters, США и остальные страны G7 примут новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России ( в частности Великобритания объявила о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель, а также ввела новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц из РФ);

в частности Великобритания объявила о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель, а также ввела новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц из РФ); идея международного мирного саммита по Украине;

неоднократные угрозы России об использовании ядерного оружия.

В саммите принимают участие лидеры стран G7 (премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон). Также на встречу приглашены представители Евросоюза — председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и представители ряда международных организаций.