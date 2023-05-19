Зеленский все же будет присутствовать на саммите G7 в Хиросиме лично — Reuters 19 мая, 12:26 Вопрос о личном присутствии Зеленского на саммите G7 в Японии все еще остается открытым (Фото:Fabrizio Bensch/File Photo/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на саммите G7 в японском городе Хиросима, пишет Reuters со ссылкой на украинский и западные источники.

По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, украинский президент примет участие в саммите в последний день его проведения, в воскресенье, 21 мая.

Видео дня

Ожидается, что Зеленский прибудет в Японию в субботу вечером, 20 мая. Белый дом отказался от комментариев.

Издание отмечает, что присутствие украинского президента и его призывы к большой поддержке Киева в борьбе с РФ «придадут обсуждениям дополнительную остроту», поскольку лидеры богатых демократий мира стремятся принять меры по обходу Россией санкций.

Утром 19 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит встречу в Хиросиме. Однако через несколько часов в ведомстве заявили об участии в онлайн-формате.

Ранее Bloomberg и другие СМИ сообщили, что Зеленский прилетит в Японию на саммит лидеров Большой семерки. Также, по данным агентства, перед этим он посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.



Саммит стран G7 — Великобритании, Канады, Германии, Франции, США и Японии — проходит в Хиросиме 19−21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности новые санкции. По данным Bloomberg, они договорятся о совместной работе по отслеживанию импорта российских алмазов, но не будут вводить полный запрет.

