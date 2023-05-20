Приедет на саммит G7 лично. Зеленский проведет переговоры с премьером Японии Кисидой
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)
Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во встрече с лидерами стран Большой семерки в Хиросиме в воскресенье, 21 мая, в рамках саммита G7. Он планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Об этом сообщает издание Kyodo, ссылаясь на собственные источники.
Издание отмечает, что глава Украинского государства прибудет в Хиросиму сегодня, 20 мая.
Зеленский примет участие как гость в сессии «мира и стабильности» между лидерами G7 и приглашенными странами, которые не являются членами Большой семерки.
Издание сообщило, что, по словам источников, украинский лидер также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, который документирует разрушения, вызванные американской атомной бомбой в 1945 году, и возложить венок к расположенному неподалеку мемориалу жертвам атомной бомбардировки.
Лидеры Большой семерки, в том числе ядерных держав Великобритании, Франции и США, сделали то же самое днем ранее и продемонстрировали свое решительное несогласие с любой угрозой или применением ядерного оружия Россией в ее войне против Украины.
19 мая немало иностранных СМИ сообщили о личном участии Владимира Зеленского в саммите — среди них Bloomberg, CNN и The Washington Post. Впоследствии о возможной поездке президента также заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По словам Данилова, на саммите G7 «будут приниматься очень важные вещи, и поэтому именно физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины». Однако уже в 10:00 пятницы, 19 мая, пресс-служба СНБО выступила с заявлением, в котором сказано, что Зеленский «примет участие в саммите в онлайн-режиме».
Мировые СМИ подчеркивают глубокий символизм места проведения нынешнего саммита лидеров G7, ведь именно Хиросима стала местом первого применения ядерного оружия в истории человечества во время Второй мировой войны.
«Зеленский, который продемонстрировал особый талант к пониманию символизма и привлечения внимания мира, добивается большей поддержки Западом [идеи предоставления Украине] самолетов и военной техники, а также получил новые обязательства по дополнительной военной поддержке на миллиарды долларов во время своих недавних поездок в Германию, Францию, Италию и Великобританию — все они являются членами G7», — комментирует The Washington Post участие Зеленского в саммите в Хиросиме.
В частности относительно Украины лидеры G7 будут обсуждать следующие вопросы:
- ситуация и расклад сил на поле боя в Украине;
- текущее состояние санкций и шаги, которые могут коллективно предпринять страны G7 для обеспечения выполнения этих санкций — в частности чтобы не позволить уклоняться от них или находить лазейки в санкциях, а также усилить их влияние в последующие месяцы;
- по данным Reuters, США и остальные страны G7 примут новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России (в частности Великобритания объявила о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель, а также ввела новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц из РФ);
- идея международного мирного саммита по Украине;
- неоднократными угрозы России об использовании ядерного оружия.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский также встретится с президентом США Джо Байденом во время визита на саммит G7 в Хиросиме.
В саммите принимают участие лидеры стран G7 (премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон). Также на встречу приглашены представители Евросоюза — председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и представители ряда международных организаций.