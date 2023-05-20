Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине после встречи с Зеленским — Politico

20 мая, 04:07
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Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7. Сумма ожидаемой помощи — 375 млн долларов.

Об этом сообщает Politico.

Источники издания сообщили, что в пакет помощи войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.

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«Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом», — пишет издание.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Война в Украине Владимир Зеленский

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