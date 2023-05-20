Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине после встречи с Зеленским — Politico
Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)
Президент США Джо Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7. Сумма ожидаемой помощи — 375 млн долларов.
Об этом сообщает Politico.
Источники издания сообщили, что в пакет помощи войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.
«Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом», — пишет издание.