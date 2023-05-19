Британия ввела новые санкции против России. В списке — связанные с Росатомом компании и псевдоглава ЗАЭС
Лонон ввел новые санкции против России (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Великобритания ввела новые санкции против России в пятницу, 19 мая. Они касаются людей и компаний, деятельность которых помогает вести полномасштабную войну против Украины.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
В санкционный список попали 86 физических и юридических лиц. Они связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.
В частности, в перечне есть:
- девять организаций, связанных с Росатомом;
- члены советов директоров Транснефти, Газпром нефти, Совкомфлота;
- банк ДОМ. РФ;
- Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация и их директор Никита Бусел, связанные с хищением украинского зерна;
- директора Концерна Калашников Алан Лушинков и Владимир Лепин;
- оружейная компания Мотовилихинские заводы;
- основатель Русской медной компании, олигарх Игорь Алтушкин;
- назначенный россиянами псевдоглава оккупированной Запорожской АЭС Олег Романенко.
«Путин и его сторонники должны заплатить и заплатят цену за свое незаконное вторжение в Украину. Именно поэтому сегодняшними новыми санкциями мы усиливаем экономическое давление на Путина, чтобы ему было труднее вести свою незаконную войну и причинять неописуемые страдания невинным украинцам», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России.