Британия ввела новые санкции против России. В списке — связанные с Росатомом компании и псевдоглава ЗАЭС

19 мая, 10:11
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Лонон ввел новые санкции против России (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Лонон ввел новые санкции против России (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Великобритания ввела новые санкции против России в пятницу, 19 мая. Они касаются людей и компаний, деятельность которых помогает вести полномасштабную войну против Украины.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В санкционный список попали 86 физических и юридических лиц. Они связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

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В частности, в перечне есть:

  • девять организаций, связанных с Росатомом;
  • члены советов директоров Транснефти, Газпром нефти, Совкомфлота;
  • банк ДОМ. РФ;
  • Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация и их директор Никита Бусел, связанные с хищением украинского зерна;
  • директора Концерна Калашников Алан Лушинков и Владимир Лепин;
  • оружейная компания Мотовилихинские заводы;
  • основатель Русской медной компании, олигарх Игорь Алтушкин;
  • назначенный россиянами псевдоглава оккупированной Запорожской АЭС Олег Романенко.

«Путин и его сторонники должны заплатить и заплатят цену за свое незаконное вторжение в Украину. Именно поэтому сегодняшними новыми санкциями мы усиливаем экономическое давление на Путина, чтобы ему было труднее вести свою незаконную войну и причинять неописуемые страдания невинным украинцам», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

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Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Санкции против России Газпром нефть Транснефть Росатом Запорожская АЭС

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