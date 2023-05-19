Британия ввела новые санкции против России. В списке — связанные с Росатомом компании и псевдоглава ЗАЭС 19 мая, 10:11 Лонон ввел новые санкции против России (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Великобритания ввела новые санкции против России в пятницу, 19 мая. Они касаются людей и компаний, деятельность которых помогает вести полномасштабную войну против Украины.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В санкционный список попали 86 физических и юридических лиц. Они связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

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В частности, в перечне есть:

девять организаций, связанных с Росатомом;

члены советов директоров Транснефти, Газпром нефти, Совкомфлота;

банк ДОМ. РФ;

Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация и их директор Никита Бусел, связанные с хищением украинского зерна;



директора Концерна Калашников Алан Лушинков и Владимир Лепин;

оружейная компания Мотовилихинские заводы;



основатель Русской медной компании, олигарх Игорь Алтушкин;

назначенный россиянами псевдоглава оккупированной Запорожской АЭС Олег Романенко.

«Путин и его сторонники должны заплатить и заплатят цену за свое незаконное вторжение в Украину. Именно поэтому сегодняшними новыми санкциями мы усиливаем экономическое давление на Путина, чтобы ему было труднее вести свою незаконную войну и причинять неописуемые страдания невинным украинцам», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России.